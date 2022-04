Flebotomista: ten zawód ma odciążyć pielęgniarki i diagnostów. Kto może nim zostać?

Opiekunowie medyczni będą zajmować się pobieraniem krwi od pacjentów. Te uprawnienia mają zyskać na mocy uregulowań wprowadzających do ochrony zdrowia nowy zawód - flebotomisty. Taki personel ma odciążyć w pracy m.in. diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarki.

Flebotomista to pracownik medyczny, który będzie zajmował się pobieraniem krwi od pacjentów. Fot. iStock

Zabiegi o legislacyjne rozwiązania w zakresie dopuszczenia nowego zawodu medycznego w Polsce - flebotomisty - trwały już kilka lat. Postulowało o to np. Forum Medycyny Laboratoryjnej, FML). Forum wskazywało, że takie rozwiązanie sprawdza się w innych krajach, gdzie zatrudnienie flebotomistów wpłynęło na jakość pobrania i szybkość przekazywania próbek do laboratoriów.

Prawidłowe pobranie krwi ma olbrzymie znaczenie, a brakuje kadr

Jak podkreślają diagności, odpowiednie i fachowe pobranie materiału do badań jest bardzo ważne dla wiarygodności uzyskanych wyników - według dostępnych statystyk ponad 70 proc. niepoprawnych wyników ma swoje źródło właśnie w nieprawidłowo pobranym materiale – czyli w tzw. fazie preanalitycznej.

Ważną przesłanką do poszukiwania nowych kadr pobierających krew do badań laboratoryjnych (flebotomii) jest fakt zamknięcia kilkanaście lat temu szkół pomaturalnych szkolących techników analityki medycznej. W efekcie obserwowane jest zanikanie tego zawodu wraz z odchodzeniem na emeryturę kolejnych roczników absolwentów tych szkół.

To właśnie technicy analityki medycznej mają, zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, uprawnienia do pobierania krwi do badań laboratoryjnych (obok lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych). Resort jednak zdecydował o poszerzeniu uprawnień opiekunów medycznych. Skutkiem legislacyjnym było wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające podstawę programową nauczania opiekunów medycznych m.in. o flebotomię.

– Zaangażowanie ekspertów z FML i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych (OSOM) w upowszechnianie nowego zawodu to przede wszystkim realne działanie, czyli dzielenie się wiedzą z zakresu flebotomii z opiekunami medycznymi, a przede wszystkim z nauczycielami w szkołach dla opiekunów medycznych, którzy mogą mieć problem z dotarciem do nowoczesnych materiałów dydaktycznych i metodycznych. Stąd pomysł na zorganizowanie webinariów z tych tematów - tłumaczy Barbara Kopeć, pełnomocnik zarządu Diagnostyka S.A., przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej.

Regulacje prawne już w toku

Obecnie procedowania jest ustawa o niektórych zawodach medycznych, która m.in. określi czynności, jakie może wykonywać opiekun medyczny. Znajdą się w niej także czynności z zakresu flebotomii.

– Opiekunowie medyczni od lat walczyli o nowe kompetencje, które podniosłyby prestiż ich zawodu – podkreśla Krzysztof Tłoczek, wiceprezes OSOM.

Obecnie w Polsce materiał do badań, przede wszystkim krew, mogą pobierać lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz technicy analityki medycznej. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej krew pobierają pielęgniarki, a ten personel jest widocznie przeciążony pracą i coraz mniej dostępny na rynku. - Opiekunowie, którzy wspomogą w zakresie pobierania krwi pielęgniarki, mogą okazać się znaczącym wsparciem - ocenia Kopeć

Pierwszy rocznik absolwentów szkół policealnych, opiekunów medycznych z uprawnieniami flebotomisty pojawi się na rynku pracy w Polsce w 2023 r. Kształcenie opiekunów medycznych w zakresie flebotomii już od września 2021 roku odbywa się w oparciu o nową podstawę programową.

