Europejska Agencja Leków za wydawaniem zezwoleń na stosowanie remdesiwiru w leczeniu COVID-19

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła wydawanie zezwoleń w Unii Europejskiej na "warunkowe wprowadzenie do obrotu" remdesiwiru w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. Lek ten od początku maja jest już stosowany w USA w przypadku pacjentów z tą chorobą będących w stanie krytycznym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Remdesiwir to lekarstwo opracowane pierwotnie w celu leczenia pacjentów z gorączką krwotoczną, wywołaną wirusem eboli. Jednak nigdy nie został zatwierdzony do leczenia tej choroby.

Zobacz więcej Remdesiwir to pierwszy lek na COVID-19 z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków iStock

W kwietniu 2020 r. pojawiły się pierwsze doniesienia, że remdesiwir wyraźnie przyśpiesza zwalczenie choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

W tym samym miesiącu Firma Gilead Sciences, która produkuje lek, otrzymała pozytywną rekomendację Europejskiej Agencji Leków, która dopuszcza do obrotu oraz kontroluje leki w UE. Jest on dostępny także w Polsce i wykorzystany w leczeniu COVID-19. Jak jednak wytłumaczył wówczas wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski "to nie jest lek dostępny na rynku, tylko substancja, która przechodzi badania kliniczne na świecie. W związku z tym jest ona przekazywana szpitalom pod specjalnymi warunkami wraz z protokołem leczenia"

W czerwcu 2020 r. Europejska Agencja Leków wydała zezwolenie na stosowanie go leczeniu COVID-19.

Remdesiwir - lek na COVID-19 z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków

"Remdesiwir jest pierwszym lekiem na COVID-19, którego wprowadzenie do obrotu w UE jest przez nas rekomendowane” - oświadczyły władze EMA. Wyjaśniono, że zalecenie to musi teraz być zatwierdzone przez Komisję Europejską, która decyzję w tej sprawie ma podjąć na przełomie czerwca i lipca.

Agencja wyjaśniła, że zalecenie dotyczy leczenia COVID-19 u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, będących "w poważnym stanie", tzn. cierpiących na ciężkie zapalenie płuc i potrzebujących dodatkowego tlenu. Zdaniem EMA pacjenci leczeni remdesiwirem wracają do zdrowia średnio cztery dni szybciej niż inni chorzy.

Remdesiwir od maja jest oficjalnie dopuszczony w leczeniu COVID-19 w USA

1 maja 2020 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) udzieliła zezwolenia na stosowanie remdesiwiru w leczeniu pacjentów z COVID-19. Firma produkująca lek dowiodła, że pomaga on poprawić stan zdrowia pacjentów i przedstawiła dane sugerujące, że działa lepiej, gdy jest podawany na wczesnym etapie choroby.

Zdaniem specjalistów z Amerykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, remdesiwir skraca o cztery dni proces leczenia i zmniejsza również nieznacznie ryzyko śmierci u pacjentów z COVID-19. Podawany jest dożylnie przez 10 dni.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Leki na koronawirusa SARS-CoV-2: skuteczne mogą być już znane substancje