Epidemia pokazała nam, że medycyna nie istnieje bez humanistyki

Czy pandemia COVID-19 zmieniła społeczne postrzeganie choroby i śmierci, urealniła je?

Dotychczas choroba i śmierć były trywializowane w kulturze popularnej lub wypierane ze społecznej świadomości. Omijamy związane z nimi słowa czy pojęcia, nawet dziś, w warunkach epidemii, rzadko mówimy o chorobie i śmierci wprost, choć od statystyk przekazywanych przez media nie da się uciec. Komunikaty dotyczące liczby nowych, potwierdzonych zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 oraz spory medialno-polityczne wokół tych danych dobitnie uświadamiają nam naszą śmiertelność. Próbujemy oczywiście tę świadomość oswajać, choćby humorem, ale odcięcie się od tematu epidemii jest niemożliwe. Choroba i śmierć stały się również bardziej namacalne i osobiste.

W ochronie zdrowia odbijają się niemal wszystkie podziały społeczno-polityczne, jakie obserwujemy w polskim życiu publicznym. Czy sytuacja tak skrajna, jak ta, z którą mamy dziś do czynienia, może być okazją do zasypania tych podziałów, również w sektorze opieki zdrowotnej?

Zdrowie zawsze było, jest i pozostanie polityczne. Nie jest to zresztą polska specyfika. Człowiek to istota polityczna, a ochrona zdrowia jest obszarem niezwykle wrażliwym społecznie. Czy epidemia zmniejszy społeczno-polityczne podziały? Życzyłbym sobie tego, ale jestem pesymistą. Dziś doceniamy zagrożenie, mamy poczucie solidarności i współzależności. Obawiam się jednak, że gdy tylko uporamy się z epidemią, powrócimy w sferze publicznej do niskich standardów, do których zdążyliśmy się już niestety przyzwyczaić. Nie sądzę również, aby po COVID-19 zmienił się charakter polskiej polityki zdrowotnej na bardziej przemyślany. Obawiam się, że ochrona zdrowia nadal będzie funkcjonowała od pożaru do pożaru, bez inwestycji w personel medyczny i wynagrodzenia, bez zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu.

Historia już niejednokrotnie dawała nam lekcję, ale jesteśmy kiepskimi uczniami. Dopóki trwa zagrożenie, które łączy, snujemy plany na poprawę rzeczywistości na czas „po kryzysie”. Gdy niebezpieczeństwo mija i nadchodzi czas na wypracowanie konkretnych, szczegółowych rozwiązań, przypominamy sobie o tym, co nas dzieli. Tak stało się po śmierci Jana Pawła II i po katastrofie smoleńskiej. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?

Charakter polskiej polityki zdrowotnej nadal pozostanie więc doraźny?

Oczywiście, szansa na zmianę jest zawsze. Warunki, które musiałyby zostać spełnione, by udało się dokonać realnej reformy opieki zdrowotnej i społecznej, mogą być jednak trudne do osiągnięcia. Za ochronę zdrowia musieliby odpowiadać ludzie, którzy wystarczająco doceniają społeczny — w odróżnieniu np. od propagandowego czy finansowego — wymiar tego obszaru. Finansowany ze środków publicznych system opieki zdrowotnej jest wyrazem przywiązania społeczeństw do pewnych ideałów moralnych i społecznych, z których najważniejszym dla społeczeństwa demokratycznego jest solidaryzm.

Zmianie musiałaby także ulec kultura życia publicznego. Dziś jest ono niezwykle brutalne, pełne niewiele wnoszących sporów i fake newsów. Niestety, nauczyliśmy się z tą agresją żyć, a niektórzy nauczyli się dodatkowo świetnie nią operować. Epidemia po prostu uwidoczniła wszelkie braki i niedoskonałości życia społecznego, z których istnienia lepiej lub gorzej zdawaliśmy sobie sprawę wcześniej. W najlepszym razie traktowaliśmy je jako zło, na które nic nie da się poradzić. W takich warunkach i przy takim poziomie społecznej debaty trudno oczekiwać, że nagle pojawi się w życiu publicznym grupa kompetentnych idealistów, którzy dokonają fundamentalnej zmiany.

Ponadto COVID-19 boleśnie uwidocznił bolączki sektora zdrowia, do których również zdążyliśmy przywyknąć. Teraz dostrzegamy skalę braków kadrowych. Mamy za mało lekarek i lekarzy, pielęgniarek i położnych czy diagnostów laboratoryjnych, coraz więcej medyków zbliża się do wieku emerytalnego. Luka pokoleniowa wśród personelu lekarskiego i pielęgniarskiego jest ogromna. Trudno mówić o rozsądnym podziale obowiązków między pracowników tak, by odpowiadały ich wiedzy, kompetencjom i zdobytemu doświadczeniu, gdy na oddziale lub w szpitalu nie ma rąk do pracy. I jak przekazywać wiedzę i doświadczenie młodszym koleżankom i kolegom, jeżeli na oddziale ma się w większości swoich rówieśników oraz lekarki i lekarzy, którzy niedawno skończyli staż?

Z drugiej strony nastąpiła ogromna społeczna mobilizacja. Organizacje pozarządowe i pojedynczy ludzie angażują się w zbiórki sprzętu czy pieniędzy na opiekę nad chorymi. To pozytywne zjawisko, ale zmiany obejmujące całość społeczeństwa potrzebują czasu. Na pewno epidemia będzie pouczającym doświadczeniem na poziomie indywidualnym: uświadomi nam wartość relacji z najbliższymi i nauczy radzić sobie z ograniczeniami.

Czy w obliczu wszystkich braków i zaniedbań, o których pan wspomniał, dziś jeszcze wyraźniejszych, personel medyczny i pacjenci są gotowi na racjonalizację dostępu do opieki zdrowotnej? Co stanie się wtedy, gdy być może trzeba będzie podjąć decyzję, komu udostępnić szczupłe zasoby ochrony zdrowia?

System kształcenia niespecjalnie przygotowuje lekarzy i lekarki do działania w czasach tak ostrego kryzysu, jaki obserwujemy obecnie. Może to i dobrze. W końcu pracowników medycznych chyba trzeba szykować na normalność. Trudno w takim razie oczekiwać, by byli gotowi — również pod względem psychologicznym — do podejmowania decyzji dotyczących zapewnienia dostępu do opieki w takich warunkach. Jeśli do takich sytuacji dojdzie, personel medyczny musi mieć zapewnione wsparcie psychologiczne.

Pomoc psychologów jest oczywiście bardzo ważna, ale czy nie powinny powstać jasne wytyczne postępowania? W krajach takich, jak Hiszpania i Stany Zjednoczone, gdzie lekarze już są zmuszeni wybierać, np. komu podłączyć respirator, podjęto próbę opracowania stosownych procedur. Część z nich wzbudziła spore kontrowersje.

Opracowanie wytycznych postępowania w jasno określonym scenariuszu wydarzeń jest możliwe i bardzo potrzebne. Gdyby podobne wydarzenia miały miejsce w Polsce, co nie jest jeszcze wykluczone, lekarz powinien otrzymać precyzyjne i zrozumiałe zalecenia, jak w danej sytuacji postąpić. Lekarze znajdujący się na pierwszej linii frontu nie powinni wynajdować standardów decyzyjnych, ale otrzymać je z wiarygodnego źródła. Kluczowa jest w tym zakresie komunikacja ze środowiskiem i w środowisku medycznym. Nie wystarczy po prostu przekazać personelowi medycznemu rekomendacje, musi temu towarzyszyć szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego są one akurat takie, a nie inne. Nie sprawi to, niestety, że taka decyzja będzie dla lekarek i lekarzy łatwa. Będą mieli jednak świadomość, że stoi za nią głęboki namysł wielu ludzi.

Dyskusja na temat zaleceń hiszpańskich czy belgijskich, jaka toczyła się w Polsce, bazowała, takie odniosłem wrażenie, na ich dość powierzchownej lekturze. W dokumencie przyjętym w Hiszpanii istotnie użyto określenia „użyteczność społeczna”, ale określenie to nie oznacza tam wartości osoby dla społeczeństwa. Zalecenia belgijskie dotyczyły opieki nad seniorami w domach pomocy społecznej i placówkach opieki długoterminowej. Rozpatrywanie zasadności pojedynczych wskaźników, bez uwzględnienia ich znaczenia przypisywanego im przez autorów i bez ujęcia ich w całokształcie zaleceń, świadczy o niezrozumieniu tego rodzaju rekomendacji. Wskaźniki te zawsze są ze sobą powiązane oraz odnoszą się do określonego rodzaju sytuacji, nie należy rozpatrywać ich odrębnie i poza kontekstem.

Jakie wskaźniki byłyby akceptowalne w Polsce?

Podstawą jest i musi być ocena stanu klinicznego pacjenta, która ma bardzo wiele aspektów. Na takiej ocenie bazuje też personel dokonując triażu, polegającego przecież na podejmowaniu decyzji, jak przy szczupłych zasobach zorganizować realizację świadczeń, by jak najlepiej pomóc wielu pacjentom. Choroby związane z wiekiem to jedna z podstaw rokowania. Należy podkreślić, że wyznaczników jest wiele i trzeba je rozumieć w powiązaniu i jako całość, a nie każdy z osobna. Opracowane przez specjalistów kliniczne wskazania mogą więc być realną pomocą etyczną.

Czy w ich opracowaniu obok klinicystów powinni wziąć udział także przedstawiciele nauk humanistycznych? Być może w skrajnych sytuacjach czysta medycyna, bez pomocy humanistyki, nie dostarczy nam pełnych odpowiedzi.

Na pewno poza specjalistami nauk medycznych w takim procesie przydatni byliby ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy i dorobkowi naukowemu widzą współzależności między różnorodnymi czynnikami decyzyjnymi, a przede wszystkim potrafią nazwać kluczowe wartości. Mogliby pomóc klinicystom uniknąć stosowania w medycznych rekomendacjach określeń zbyt ogólnikowych, które niewiele wnoszą, a miewają zapalny charakter. Dzięki temu docenilibyśmy znaczenie języka, jakim posługujemy się w przestrzeni publicznej, jako narzędzia konsolidującego wspólnotę wokół sprawy tak istotnej, jak zdrowie chorych, ale równie dobrze mogącego, niestety, pogłębić i tak istniejące podziały. Humaniści oczywiście nie podejmą decyzji za medyków, ale mogą pomóc im organizować proces namysłu etycznego.

Czy lekcją z epidemii będzie docenienie zdrowia, nauki i opieki społecznej jako dóbr ważnych dla ogółu społeczeństwa?

W ostatnim czasie można było zaobserwować trend do odmawiania lekarskiej profesji wyjątkowości. Mawiano, że to zawód jak każdy, tylko wymagający bardziej skomplikowanej wiedzy niż większość innych, ale pod względem etycznym nie różniący się od reszty. W pewnym stopniu epidemia uświadomiła środowiskom medycznym — lekarkom i lekarzom, pielęgniarkom i położnym czy diagnostom laboratoryjnym — i całości społeczeństwa, że mimo wszystko są to zawody wyjątkowe. Wyjątkowość ta wynika z tego, że ich przedstawiciele troszczą się o zdrowie i życie — dobra dla każdego z nas podstawowe.

Miejmy nadzieję, że ten wzrost świadomości przełoży się na większe docenienie zawodów medycznych, także w kontekście finansowania i organizacji ochrony zdrowia. W tej chwili można zaobserwować ambiwalentną postawę ogółu społeczeństwa wobec środowisk medycznych. Z jednej strony mamy przejawy ogromnej wdzięczności, a z drugiej negatywne oceny poziomu opieki medycznej. Mimo to daje się odczuć pewną zmianę klimatu dyskusji o ochronie zdrowia. Zaczyna chyba docierać do nas, że nie jest to po prostu kolejna sfera usług, ale także obszar realizowania ideału solidaryzmu społecznego.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków, filozof, etyk, bioetyk, kierownik Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa UW.