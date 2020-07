Epidemia COVID-19 w Polsce: nowe zasady dotyczące imprez plenerowych

Od 17 lipca 2020 r. zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych w otwartej przestrzeni. Będzie mogło w nich uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania dystansu społecznego - poinformowało we wtorek MKiDN. Od 20 czerwca wydarzenia tego typu mogą odbywać się m.in. w salach koncertowych i klubach oraz na powietrzu, m.in. w amfiteatrach i obiektach sportowych.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce "od 20 czerwca prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki może być organizowane w pomieszczeniach, w tym w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu - w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych".

1 lipca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że "od 17 lipca 2020 r. zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni - będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego".

Epidemia COVID-19 w Polsce: nowe zasady dotyczące kin, teatrów i klubów muzycznych

Jak wyjaśnia MKiDN, w przypadku kin, teatrów, sal koncertowych, klubów muzycznych, hal widowiskowo-sportowych, amfiteatrów i muszli koncertowych zasady te polegają na udostępnieniu do 50 proc. liczby miejsc na sali oraz obowiązkowemu zakrywaniu nosa i ust przez uczestników wydarzenia.

Na stadionach otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi lub bez - obok konieczności zakrywania nosa i ust przez uczestników wydarzenia - obowiązują zasady udostępnienia do 25 proc. liczby miejsc na widowni, co oznacza, że uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie. Z kolei w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni musi być zachowana odległość 2 m między widzami.

Epidemia COVID-19 w Polsce: nowe zasady dotyczące imprez w przestrzeni otwartej

W przypadku imprez plenerowych od 17 lipca 2020 r. należy

zapewniać co najmniej 5 m 2 na osobę,

na osobę, wyznaczyć znakami poziomymi miejsca dla publiczności uwzględniające zachowanie dystansu,

wyraźnie oddzielić i oznaczyć teren dla widowni, aby uniemożliwić publiczności mieszanie się np. ze spacerowiczami.

Uczestnicy imprez plenerowych muszą zachowywać 2-metrową odległość od siebie, a także zakrywać nos i usta, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób.

W komunikacie przypomniano także, że obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:

osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia,

osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością,

osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

