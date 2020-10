Zespół kryzysowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów wydał komunikat w sprawie ograniczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Jednocześnie zaznaczył, że ograniczenia nie dotyczą leczenia ambulatoryjnego, rehabilitacji stacjonarnej i domowej, oddziałów dziennych i prywatnych praktyk.

23 października 2020 r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, wprowadzone zostały m.in. nowe ograniczenia w rehabilitacji leczniczej.

Epidemia COVID-19 w Polsce: nowe ograniczenia w rehabilitacji leczniczej

Zgodnie z rozporządzeniem, od 24 października 2020 r. czasowo ograniczona jest działalność lecznicza polegająca na:

1) udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

2) udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:

a) turnusów rehabilitacyjnych,

b) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra obrony narodowej,

c) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,

d) turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:

– podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra spraw wewnętrznych,

– jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej,

e) turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Ograniczenia w rehabilitacji leczniczej - opinia KIF

W opinii Krajowej Izby Fizjoterapeutów ograniczenie to odnosi się do rodzajów rehabilitacji wymienionych expressis verbis w tym przepisie (tj. turnusów rehabilitacyjnych), nie zaś wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Zespół kryzysowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów w swoim oświadczeniu stwierdził, że za taką interpretacją przemawia fakt, że turnusy rehabilitacyjne co do zasady nie należą do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 465, z późn. zm.).

"Ponadto podczas konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów oraz ministra zdrowia wskazywano wyłącznie na ograniczenia działalności "sanatoriów". Zatem w tym kontekście należy odczytywać intencję prawodawcy - wobec braku dostępu do uzasadnienia projektu, które dotychczas nie zostało opublikowane. Intencję taką przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów potwierdzili w rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia" - dodano.

KIF zwróciła również uwagę, że rozporządzenie zawiera także regulację przejściową, zgodnie z którą wprowadzonego ograniczenia, zarówno w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, jak i rehabilitacji leczniczej nie stosuje się do świadczeń, których udzielanie rozpoczęło się przed dniem 24 października 2020 r.

