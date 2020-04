Epidemia COVID-19 w Polsce: jakie są kolejne etapy znoszenia ograniczeń

Rząd zdecydował o stopniowym zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w Polsce. Pierwszy etap zmian rozpoczął się 20 kwietnia. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, od tego dnia zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, a do lasu i parku będzie można wejść w celach rekreacyjnych.

19 kwietnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami, zostają zniesione niektóre ograniczenia lub zakazy albo zostaje zmniejszona skala ograniczeń. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim przemieszczenia się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług.

Epidemia COVID-19 w Polsce: opublikowano rozporządzenie dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń

Pandemia COVID-19 w Polsce: osoby powyżej 13. roku życia już nie muszą poruszać się pod opieką dorosłych

Zgodnie z decyzją rządu, od 20 kwietnia osoby poniżej 13. roku życia będą zobowiązane do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Starsza młodzież, inaczej niż obecnie, nie będzie musiała mieć opiekuna, aby wyjść z domu.

Pandemia COVID-19 w Polsce: od 20 kwietnia można korzystać z parków i lasów

Od 20 kwietnia będzie można korzystać z "pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż", a także "parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania".

Jednak w dalszym ciągu do odwołania zakazuje się korzystania "z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci", a także "ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania".

W dalszym ciągu w miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. W rozporządzeniu wskazano, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów.

Pandemia COVID-19 w Polsce: większa liczba osób w sklepach

W rozporządzeniu podano też nowe zasady dotyczące liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać np. w placówkach handlowych, na stacjach i targowiskach, a także na poczcie.

Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m kw. może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. Natomiast w sklepach o powierzchni większej niż 100 m kw. na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni.

Zmiany dotyczą także tzw. godzin dla seniorów. Zgodnie z nowymi przepisami od poniedziałku do piątku - a nie jak do tej pory przez wszystkie dni handlowe w tygodniu - w godzinach od 10 do 12 tych z usług skorzystać mogą wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.

Pandemia COVID-19 w Polsce: zmiany dotyczące kultu religijnego

Nowelizacja rozporządzenia zakłada, że w trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku będzie mógł znajdować się jeden uczestnik na 15 m kw. powierzchni tego budynku, nie wliczając osób sprawujących kult.

Z kolei podczas pogrzebu na cmentarzu będzie mogło znajdować się nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, dokonujących pochówku lub zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

W Polsce obostrzenia związane z COVID-19 będą zniesione w 4 etapach

Zgodnie z zapowiedziami rządy, proces znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce będzie podzielony na cztery etapy "tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli" - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że rząd będzie mógł zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany - zaznaczono w komunikacie na na stornie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapytana, dlaczego polski rząd nie podał terminów odmrażania gospodarki w związku z epidemią koronawirusa, odpowiedziała: "Nie podajemy dat, ponieważ jak być może państwo zauważyli, my odmrażamy naszą gospodarkę nieco wcześniej niż Austria, Niemcy czy Czechy. U nas pierwsze przypadki pojawiły się dwa, trzy tygodnie później niż w tych krajach, a pomimo to decydujemy się bardzo ostrożnie, ale jednak uruchamiać powoli polską gospodarkę".

Jak zaznaczyła, każdy etap znoszenia ograniczeń zakończy się ewaluacją, której dokona minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"Ten pierwszy etap rozpoczynamy 20 kwietnia, a jego ewaluacji dokona pan minister Szumowski w kolejny piątek [24 kwietnia - przyp. red.] Jeśli wzrost zachorowań nie będzie postępował, jeśli ta krzywa wzrostu nie podniesie się zbyt gwałtownie, wówczas kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu" - powiedziała minister rozwoju.

"Każdy następny etap już w sposób znaczący podniesie liczbę interakcji między nami, dlatego będzie trwał nie mniej niż dwa tygodnie, bo tak jak też widzimy w programach odmrażania czeskich, niemieckich, austriackich - one są co dwa tygodnie, bo mniej więcej dwa tygodnie trwa rozwój wirusa w naszym organizmie i ten moment, kiedy zaczynamy zarażać - dodała Emilewicz.

"Z całą pewnością mogę powiedzieć, że pierwsza ewaluacja [będzie] po tygodniu i kolejne, jeśli ścieżka wzrostu zachorowań nie będzie gwałtowna, co dwa tygodnie z możliwością zaciągnięcia hamulca" - podkreśliła minister rozwoju.

Pandemia COVID-19 w Polsce: drugi planowany etap zmian

Działalność gospodarcza:

otwarcie sklepów budowlanych w weekendy,

otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami.

Życie społeczne:

Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk.

Pandemia COVID-19 w Polsce: trzeci planowany etap zmian

Działalność gospodarcza:

otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek,

otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami,

gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami,

Życie społeczne:

wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności),

organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona maksymalna liczba dzieci w sali.

Pandemia COVID-19 w Polsce: czwarty planowany etap zmian

Działalność gospodarcza:

otwarcie salonów masażu i solariów,

umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

Życie społeczne:

teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym.

