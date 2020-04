Epidemia COVID-19. Ruszył Diabetofon z informacją dla pacjentów z cukrzycą

W odpowiedzi na wzmożone obawy diabetyków przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 i rosnącą liczbę pytań o obecną sytuację epidemiologiczną Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej (SED) uruchomiło specjalną infolinię – Diabetofon.

Codziennie od 18.00 do 20.00 można odbyć rozmowę telefoniczną z doświadczonymi edukatorami do spraw diabetologii i uzyskać fachową poradę. Pytania można zadawać również przez e-mail ced.polska@wp.pl i przez profil stowarzyszenia na Facebooku.

Numery Diabetofonu zmieniają się w zależności od dnia i dyżurującego eksperta:

W poniedziałki i soboty to nr 665-720-807,

w czwartki i w niedziele – 507-674-410,

we wtorki – 602-537-211,

w piątki 668-252-022.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej informuje, że do tej pory z Diabetofonu skorzystało prawie 100 osób. Najwięcej pytań i obaw chorych na cukrzycę wzbudzają kwestie związane z interpretacją wyników poziomu glukozy, a w przypadku kobiet ciężarnych codziennym wyzwaniem jest brak spójności przekazywanych im informacji co do standardu postępowania diagnostycznego cukrzycy w ciąży. Wiele osób pyta, co robić, gdyby osoba z cukrzycą będzie musiała się zgłosić do szpitala, a także o postępowanie w nagłych przypadkach, np. spadku poziomu glukozy w warunkach domowych czy też nagłego wzrostu lub spadku ciśnienia tętniczego.

SED na bieżąco zbiera powtarzające się pytania i odpowiada na swoim profilu na Facebooku w formie gotowego materiału edukacyjnego do odsłuchania czy też do wydrukowania i zastosowania. Stowarzyszenie zapewnia, że nikt nie zostanie zostawiony bez wsparcia.

"W szeregach SED są między innymi edukatorzy do spraw diabetologii z wieloletnim stażem, z ogromnym doświadczeniem w pracy z osobami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami. Dzielimy się swoją wiedzą, ale tylko pod jednym warunkiem, który zawsze powtarzamy: przekaż dalej... Skontaktuj się z innymi osobami chorymi na cukrzycę, wspieraj ich i motywuj. Jeśli pojawią się pytania bez odpowiedzi, jesteśmy!" – powiedziała prezes SED Beata Stepanow.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej jest jednym z partnerów ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Dłuższe życie z cukrzycą".

W grupie pacjentów z cukrzycą problemem jest nie tyle większe prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem, ile gorsze rezultaty leczenia. Istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju powikłań i cięższego przebiegu COVID-19.

"W Chinach, gdzie zanotowano dotychczas najwięcej przypadków zakażenia zauważono, iż pacjenci z cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu niż osoby bez cukrzycy. Ponadto można zauważyć pewną zależność między liczbą chorób towarzyszących (np. cukrzyca, choroba serca) i ryzykiem rozwoju ciężkich powikłań COVID-19 (im więcej chorób, tym to ryzyko jest wyższe)" – wskazali eksperci PTD.