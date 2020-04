Epidemia COVID-19: postępowanie z pacjentami leczonymi dializami otrzewnowymi

Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, przygotował szczególne zalecenia dotyczące opieki nad pacjentami leczonymi dializami otrzewnowymi w dobie epidemii COVID-19. Zdaniem eksperta w tym czasie należy rozważyć rozpoczynanie dializy metodą otrzewnową.

"Dializa to zabieg ratujący życie. Jeśli ze względów medycznych jest wskazanie do rozpoczęcia tej procedury, nie można tego odkładać. Podczas epidemii COVID-19 należy rozważyć rozpoczynanie dializy metodą otrzewnową, co pozwoli pacjentowi prowadzić leczenie w domu i zmniejszyć ilość wizyt w szpitalu" - podkreśla prof. dr hab. med. Ryszard Gellert.

Dializa otrzewnowa może być znakomitą alternatywą dla hemodializ. Zdaniem prof. Gellerta, dużą część szkolenia pacjenta i opiekuna w tym zakresie można przeprowadzić zdalnie. Samo założenie cewnika do otrzewnej trzeba przeprowadzić zgodnie z wymaganymi procedurami, w tym badaniem pacjenta na obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2. Do założenia cewnika, które wykonuje chirurg, potrzebny jest krótki pobyt w szpitalu. Nie powinno to być jednak barierą, ponieważ korzyści wynikające z prowadzenia dializy w domu są nie do zlekceważenia. Oczywiście, należy rozważyć korzyści względem ryzyka.

Epidemia COVID-19: kontakty zdalne, interwencje w przypadkach nagłych

Prof. Ryszard Gellert podkreśla, że w czasie epidemii COVID-19 wizyty w ośrodku dializ należy ograniczyć do przypadków ze wskazań nagłych, np. podejrzenia zapalenia otrzewnej, ciężkiego zapalenia ujścia cewnika.

Ekspert zaleca, aby chorzy dializowani pozostali w domu. Istnieją ośrodki wykorzystujące zdalny monitoring pacjentów leczonych w domu i jest to obecnie szczególnie korzystna metoda postępowania zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

"Częste, ale zdalne kontaktowanie się personelu stacji dializ z pacjentami również pozwoli wcześniej rozpoznawać ewentualne problemy zdrowotne i opracować strategię terapeutyczną" - przekonuje prof. Gellert.

Leczenie dializą otrzewnową trwa mimo zakażenia COVID-19 i kwarantanny

Postępowanie w przypadku potwierdzenia infekcji SARS-CoV-2 u pacjentów dializowanych otrzewnowo jest takie samo, jak u wszystkich innych dializowanych.

W czasie epidemii COVID-19 należy wyznaczyć szybki jednokierunkowy przepływ osób i procedur podczas wizyty w ośrodku - wskazuje konsultant krajowy - włącznie z wypełnieniem kwestionariuszy klinicznych, zbadaniem ujścia zewnętrznego cewnika, konsultacją lekarską i dostosowaniem zaleceń dotyczących dalszego leczenia wraz z przepisaniem/wydaniem leków.

"Opracowane dla personelu medycznego stacji dializ szczególne zalecenia w zakresie opieki nad pacjentami leczonymi dializami otrzewnowymi powstały w celu usprawniania i zapewnienia opieki dializowanym pacjentom w trakcie epidemii. Musimy pamiętać, że zarówno pacjenci z potwierdzonym COVID-19, jak też objęci kwarantanną nadal muszą być leczeni. Najważniejsze jest bowiem zapewnienie ciągłości terapii, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa i ochrony dla personelu medycznego" - wyjaśnia prof. Gellert.

