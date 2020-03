Epidemia COVID-19. Ograniczanie w przemieszczaniu i gromadzeniu się do 11 kwietnia

Ograniczenia w przemieszczaniu się zostały wprowadzone na czas do 11 kwietnia - poinformowali na wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Złamanie ograniczeń może być zagrożone mandatem - w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W myśl przepisów ustawy o chorobach zakaźnych, w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, rząd zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu oraz gromadzeniu się.

Zobacz więcej Łukasz Szumowski, minister zdrowia

"Niestety wzrost liczby zachorowań jest znaczący. Przekroczyliśmy już pułap 800 przypadków. Stąd koniecznie są kolejne kroki, by przeciwdziałać zakażeniom. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje" - mówił Mateusz Morawiecki.

Od 25 marca do 11 kwietnia Polacy będą mogli wychodzić z domy wyłącznie w celu załatwienia najważniejszych spraw związanych z codzienną aktywnością.

"Ograniczenie będzie dotyczyło wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami jak wyjście do sklepu, apteki czy wyprowadzenie psa. Bądźmy rozsądni, ratujmy życie swoich bliskich oraz zdrowie i życie medyków, bo oni są na pierwszej linii frontu. (...) Zamiast iść do przychodni, starajmy się zadzwonić do lekarza" - powiedział Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia zaapelował o ograniczenie gromadzenia się i wychodzenia z domu praktycznie do zera. Nowe ograniczenia zostały wprowadzone po konsultacjach z ekspertami i po analizie sytuacji epidemiologicznej. Resort zdrowia podkreśla, że dotychczasowe obostrzenia spełniły swoją rolę, ale aby jeszcze bardziej ograniczyć liczbę zakażeń należy radykalnie zminimalizować kontakty międzyludzkie.

Osoby, które opiekują się starszymi lub niesamodzielnymi krewnymi również nie muszą się martwić - będą mogli ich odwiedzać czy np. pomagać w zrobieniu zakupów.

Ponadto, zostają wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się komunikacją miejską oraz gromadzenia się. Maksymalnie połowa miejsc siedzących - tyle może być zajętych w środkach miejskiej komunikacji, które będą kursowały według rozkładu świątecznego.

Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostajesz w stałym pożyciu. pic.twitter.com/uLrwzV3sXM — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 24, 2020

Wszelkie dotychczasowe obostrzenia związane np. z funkcjonowaniem galerii handlowych lub restauracji zostają utrzymane.