Epidemia COVID-19. NIPiP uruchomiła wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umożliwiła personelowi pielęgniarskiemu skorzystanie z pomocy psychologicznej ekspertów – przy telefonach dyżurują: Jolanta Kruszakin, psycholog, psychoterapeutka i Dorota Uliasz, specjalistka w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem.

Ekspertki udzielają wsparcia psychologicznego, ich dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby także w weekendy. Szczegóły poniżej.

Dla pielęgniarek i położnych przygotowano również filmy edukacyjne, które pomogą uporać się z lękiem o najbliższych czy skuteczniej porozumieć się z pacjentami w trudnych sytuacjach (np. gdy zatajają informacje o swoim zdrowiu). Filmy dostępne na stronie www.nipip.pl.

Ponadto, NIPiP podjęła współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej, w ramach projektu „Odporna wiosna”.

„Chodzi o wsparcie dla rodzin i bliskich personelu medycznego, a także medyków poddanych kwarantannie lub przebywających już na emeryturze. Formularz zapotrzebowania na pomoc znajduje się na stronie NIPiP oraz stronach okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Wystarczy go wypełnić online i wysłać na adres koronawirus@nipip.pl za pośrednictwem NIPiP trafi do WOT. Żołnierze skontaktują się bezpośrednio z potrzebującymi, pomogą logistycznie, np. w przewiezieniu do lekarza, wykupieniu leków, dostarczeniu żywności” – informuje pielęgniarski samorząd.

Dyżury wsparcia psychologicznego w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Konsultacje i psychoterapie online. Chętni mogą skorzystać ze wsparcia zgłaszając się przez e-mail: beatamroczekk@wp.pl w dniach: wtorek od 19:00 do 21:00, środa od 13:00 do 15:00, czwartek od 14:00 do 16:00, piątek od 08:00 do 10:00.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

W poniedziałki i środy w godz. 16.00-17.00. Telefon kontaktowy: 500 126 150

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Tel. 82 562 34 79, w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

codziennie w godzinach: 8.00-9.00 Anna Granda tel. 608 667 616;

W godzinach 9.00-10.00 Aleksandra Zykus-Stukan tel. 509 072 910;

W godzinach 10.00-11.00 Bogumiła Markowska tel. 537 933 246;

W godzinach 11.00-12.00 Nikodem Kruk tel. 698 879 803;

W godzinach 12.00-13.00 Wojciech Gliński tel. 535 337 477;

W godzinach 13.00-14.00 Roksana Kozłowska tel. 881 922 226;

W godzinach 14.00-15.00 Maja Trzeciak tel. 517 051 626;

W godzinach 15.00-16.00 Karolina Grzelaczyk tel.607 161 439;

W godzinach 16.00-17.00 Dorota Aleksa tel. 602 479 945;

W godzinach 17.00-18.00 Grzegorz Szczeblewski tel. 663061717.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Psycholog Halina Radziwołek-Łosik dyżuruje pod nr telefonu: 789 274 011

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Tel. 514 895 035

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

Poniedziałek i Środa w godz. 19.00 – 20.00 pod nr tel. 781-254-802.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Zespół Kryzysowy (w godz. 8-20): 883 671 713;

pomoc psychologiczna i prawna (w godz. 10-14): 784 095 970;

wsparcie merytoryczne w zakresie epidemiologii (w godz. 12-14): 607 414 563.

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Codziennie w godzinach 10.00-16.00 pod numerem tel. 501 563 430 lub adresem mailowym: monika@klonowska.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Benita Dobrzańska (psycholog) czwartek (17.00-20.00), sobota (10.00-13.00) pod nr telefonu 601 633 150,

Grażyna Kącka (psychoterapeuta): wtorek (17.00-20.00), środa (17.00-20.00), piątek (17.00-20.00) pod nr tel. 603 483 330.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Informacje o wsparciu można uzyskać pod numerem tel. 84 627 11 15.

Źróło: NIPiP