Epidemia COVID-19. Matury się odbędą, ale szkoły zostają zamknięte do 24 maja

Do 24 maja potrwa ograniczenie działalności placówek oświatowych. W kolejnych dniach resort edukacji poinformuje czy będzie możliwość zorganizowania w szkołach jakiejś formy zajęć opiekuńczych dla dzieci, których rodzice wrócili lub wrócą do pracy stacjonarnej - poinformowano na wspólnej konferencji ministrów edukacji, zdrowia i szkolnictwa wyższego.

Minister zdrowia zaapelował o zachowanie środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Należy pamiętać o trzymaniu dystansu i prawidłowym zakładaniu maseczek – tak by zakrywała nos i usta.

Dariusz Piontkowski, minister edukacji i Łukasz Szumowski, minister zdrowia

„Dzięki temu, że Polacy zostali w domach i zachowali się odpowiedzialnie nie obserwujemy po Świętach wzrostu zachorowań. Mogliśmy dzięki temu ogłosić poluzowanie pewnych wprowadzonych wcześniej ograniczeń. W najbliższych dniach będziemy zbierali dane o tym, jak na sytuację epidemiologiczną wpłynęło zniesienie części obostrzeń. Na podstawie tych informacji podejmiemy dalsze decyzje, o czym systematycznie będziemy przekazywali informacje” – powiedział Łukasz Szumowski.

Jak poinformował resort edukacji dziś nie ma możliwości masowego powrotu uczniów do szkół. Co z maturami i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych?

Egzaminy maturalne odbędą się od 8-29 czerwca (zaczną się od egzaminu z języka polskiego), bez części ustnej. 16-18 czerwca odbędzie się egzamin dla ósmoklasistów, w połowie sierpnia (17-28) egzaminy zawodowe. Przewidziano dodatkowy termin dla osób, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły wziąć udziału w pierwszym egzaminie maturalnym (na początku lipca).

Przeprowadzenie egzaminów odbędzie się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (np. uczniowie będą siedzieli w odpowiedniej odległości). W ocenie resortu edukacji zaproponowane terminy są wystarczająco odległe, by zarówno szkoły jak i uczniowie mogli się spokojnie przygotować do egzaminów. MEN wyklucza konkurs świadectw w miejsce egzaminu ósmoklasistów – taka była propozycja Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Czy sezon jesienno-zimowy będzie się wiązał z powrotem COVID-19 (obok sezonowej grypy)?

„Będziemy borykać się z podwójną liczbą pacjentów. Na pewno nie będzie to łatwy czas” – skomentował Łukasz Szumowski, dodając że sytuacja jest dynamiczna, a przez to wszelkie precyzyjne scenariusze niepewne.