Epidemia COVID-19. Jak choroba wpływa na kobiety w ciąży?

W związku z obniżoną odpornością oraz zmianami zachodzącymi w organizmie kobiet podczas ciąży, przyszłe matki mogą być szczególnie narażone na ostry przebieg COVID-19. Niestety, mimo wzrostu zachorowań, nadal nie jest do końca jasne jak COVID-19 wpływa na stan ciężarnej i płodu. Brakuje również jednoznacznych dowodów wskazujących na ryzyko transmisji wertykalnej koronawirusa SARS-CoV-2.

Na łamach czasopisma The Lancet. Infectious Diseases ukazała się praca chińskich badaczy, którzy porównali grupę siedmiu ciężarnych mieszkanek Wuhan z zapaleniem płuc powstałym w wyniku COVID-19 (ze szczególnym uwzględnieniem parametrów zdrowotnych płodu i oceną ginekologiczno-położniczą stanu matki) z ogólną populacją chorych dorosłych. Wszyscy pacjenci, również ciężarne, mieli podawane leki antyretrowirusowe oraz byli poddani wspomaganiu oddechowemu.

COVID-19 a ciąża. Jakie były wyniki obserwacji matek z Wuhan?

Żadna z pacjentek nie rodziła naturalnie. Interdyscyplinarny zespół specjalistów opiekujący się ciężarnymi zdecydował w przypadku każdej z nich o konieczności cesarskiego cięcia. Wszystkie zabiegi odbyły się bez powikłań – zarówno u matek, jak i u noworodków. U trojga noworodków wykonano test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, u jednego dziecka stwierdzono zakażenie w 36 godzin po porodzie. U żadnego z dzieci nie stwierdzono objawów chorobowych. Ustalenia chińskich lekarzy dają pewne wskazówki jak należy monitorować stan zdrowia ciężarnych z COVID-19, ale nadal trudno mówić o jednoznacznych zaleceniach.

Chińscy lekarze wskazali w swojej publikacji, że pięć z siedmiu kobiet po przeprowadzeniu cesarskiego cięcia podano leki sterydowe, dwie pozostałe były leczone metodami zaczerpniętymi z tradycyjnej chińskiej medycyny. Specjaliści z Wuhan podkreślają jednak, że nie ma żadnych jednoznacznych dowodów, na podstawie których można byłoby zarekomendować ciężarnym z COVID-19 konkretną terapię. Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, bazując na naukowych doniesieniach, zalecają leczenie kortykosteroidami. Lekarze z Wuhan oceniają jednak, że z uwagi na prawidłowy przebieg ciąży jakakolwiek interwencja farmakologiczna u ciężarnych powinna być poparta solidnymi dowodami naukowymi – a tych póki co brak.

COVID-19 a ciąża. Nadal zbyt mało danych

Dzieci wszystkich siedmiu kobiet będących pod obserwacją przyszły na świat pomiędzy 37. a 41. tygodniem ciąży, każde w wyniku cesarskiego cięcia. Chińscy lekarze podkreślają, że trudno jednoznacznie określić, że poród siłami natury jest w przypadku ciężarnych z COVID-19 niemożliwy.

Inna praca badawcza, oparta na obserwacji dziewięciu kobiet w ciąży przez zespół dr Zhu, również nie dostarczyła jednoznacznych dowodów na przewagę porodu naturalnego nad cesarskim cięciem (lub odwrotnie) w przypadku matki z COVID-19. Dziewięć kobiet urodziło metodą cesarskiego cięcia, dwie siłami natury. Noworodki po porodzie waginalnym otrzymały 9. punktów w skali Apgar, badanie laboratoryjne techniką NAAT (technika amplifikacji kwasu nukleinowego) dało wynik negatywny. Nie można więc potwierdzić, że naturalny poród wiąże się z większym ryzykiem transmisji wirusa.

Należy jednak zaznaczyć, że każda z kobiet biorących udział we wspomnianych badaniach przechodziła COVID-19 stosunkowo łagodnie. Ponadto, grupy pacjentek nie były liczne, więc wyniki zdrowotne kobiet i ich dzieci mogą nie być reprezentatywne dla większej populacji.

