Ekspresowe tempo prac nad projektem bezpłatnych leków. Dziś pierwsze czytanie w Komisji Zdrowia

Projekt bezpłatnych leków dla seniorów 65 plus i dla dzieci poniżej 18. roku życia jest już w Sejmie. Zaledwie dzień po tym jak zatwierdził go rząd, na sejmowej Komisji Zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie.

Przywołane grupy osób są jednymi z tych, w których zapotrzebowanie na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne jest największe. iStock

Rządowy projekt zakłada, że dostęp do listy darmowych leków zyskaliby już seniorzy po 65 roku życia, a nie jak dotąd, dopiero po 75. Z listy bezpłatnych leków mogłyby też skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia. Projekt trafił już do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Zdrowia. Dokładnie dzień po tym jak przyjął go rząd.

Ekspresowe tempo prac nad projektem bezpłatnych leków

„Przywołane grupy osób są jednymi z tych, w których zapotrzebowanie na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne jest największe, więc urealnianie dostępu ww. osób do tych leków, środków i wyrobów w możliwie najszerszym zakresie i na korzystnych ekonomicznie zasadach, powinno mieć priorytetowy charakter. W przypadku osób po ukończeniu 65. roku życia zapotrzebowanie na leki, wynikające z naturalnych procesów starzenia się, jest zdecydowanie większe niż w przypadku pozostałych grup świadczeniobiorców. Co więcej, ponieważ osoby te zasadniczo pozostają w wieku, w którym zakończyły już aktywność zawodową, związane z leczeniem wydatki stanowią poważne obciążenie dla ich domowego budżetu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Z listy bezpłatnych leków będą mogły skorzystać wyłącznie osoby ubezpieczone.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie rządowego projektu zaplanowano na wtorek, 11 lipca o godz. 14.00.

