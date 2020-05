Ekspercka wiedza z dziedziny psychologii i psychiatrii - zapisz się na newsletter

Zapraszamy do zapisywania się na nowy tematyczny newsletter "Psychologia i psychiatria", przygotowywany przez "Puls Medycyny" wspólnie z ekspertami z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na newsletter składają się informacje dobierane przez lekarzy - specjalistów, opatrzone ich komentarzem, najnowsze wyniki badań, a także wywiady z ekspertami i aktualne wytyczne dotyczące opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Puls Medycyny”, we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, proponuje newsletter tematyczny, który pozwoli oszczędzić czas na poszukiwanie wartościowych artykułów. Informacje dobierają specjaliści z dziedziny psychiatrii, opatrując je swoim komentarzem. Dostępny jest już newsletter, przygotowany wspólnie z prof. dr. hab. Piotrem Gałeckim, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii. Zawarte w nim unikalne treści to analiza problemów, z jakimi boryka się teraz psychiatria, i wizja tego, z czym będzie musiała się zmierzyć po epidemii COVID-19. Tematy poruszone w newsletterze to m.in.:

Zobacz więcej iStock

Kolejny newsletter powstaje we współpracy z prof. dr. hab. n. med. Jerzym Samochowcem, prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dostępny będzie już 28 maja, a będzie zawierał omówienie takich tematów, jak:

Depresja lekooporna dotyczy 600 tys. pacjentów w Polsce. W jakim kierunku idą poszukiwania nowych leków?

COVID-19 a uzależnienia: jak epidemia wpłynęła na spożycie alkoholu?

Jak stres odczuwany przez lekarzy wpływa na ich zdrowie psychiczne?

Kryzys wieku średniego u mężczyzn - kiedy potrzebna jest pomoc lekarza?

Zachęcamy do zapisu na stronie pulsmedycyny.pl/newsletter/psychiatria/.