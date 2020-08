Eksperci WUM poszukają leku na WZW typu C

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, poszukają nowej terapii dla dzieci w wieku 6-18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, która pozwoli na całkowite wyeliminowanie wirusa z organizmu. Projekt dofinansowała Agencja Badań Medycznych w ramach wspierania podmiotów prowadzących niekomercyjne badania kliniczne.

Dzieci najczęściej zakażają się wirusem zapalenia wątroby typu C od zakażonych matek. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest postępującą chorobą wątroby prowadzącą do marskości i raka wątrobowokomórkowego.

Poważne powikłania u nawet kilkunastu proc. dzieci

U dzieci jest ono zwykle opisywane jako choroba o łagodnym przebiegu. Ostatnie obserwacje wskazują, że odsetek małych pacjentów, u których rozwija się zaawansowane włóknienie - w tym marskość wątroby - przed osiągnięciem dorosłości sięga kilkunastu procent.

„Obecnie najlepszą opcją terapeutyczną w przewlekłym WZW C u dzieci, pozwalającą na całkowite wyeliminowanie wirusa z organizmu są terapie bezinterferonowe oparte na stosowaniu leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAA). Terapie te charakteryzują się skutecznością powyżej 95 proc., a także łatwością podania, krótkim czasem trwania terapii i wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa w porównaniu do dotychczas dostępnych dla dzieci terapii” – podkreśla opiekun merytoryczny projektu dr n. med. Maria Pokorska-Śpiewak.

Ograniczona dostępność leczenia

W Europie spośród około dziesięciu kombinacji leków zarejestrowanych u osób dorosłych, jedynie pojedyncze mogą być stosowane u dzieci. Dzieci w Polsce z powodu braku refundacji miały dotychczas ograniczony dostęp do nowoczesnych terapii wykorzystujących leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym.

Niekomercyjne badanie kliniczne prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie oraz Meyer Children's University Hospital we Florencji, dzięki finansowaniu Agencji Badań Medycznych daje szansę na wdrożenie terapii u dzieci zakażonych wszystkimi genotypami wirusa, niezależnie od stopnia włóknienia wątroby.

Wiele kobiet, które zakaziły swoje dzieci wirusem zapalenia wątroby typu C, zostało już wyleczonych przy użyciu leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAA). Chcą teraz, aby terapia była dostępna dla ich dzieci.

„Dlatego ten projekt badawczy jest szczególnie istotny nie tylko z punktu widzenia naukowego i klinicznego, ale także społecznego” – przekonuje dr Maria Pokorska-Śpiewak.

