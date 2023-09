Eksperci: najlepszy czas na zaszczepienie się przeciwko grypie to październik i listopad

Dość powszechne jest przekonanie, że należy się szczepić przeciwko grypie jak najwcześniej. Lepiej jednak trochę jeszcze odczekać, do października, a nawet listopada - radzi prof. Adam Antczak. W minionym sezonie grypowym 2022/23 zaszczepiło się tylko 5 proc. populacji, a w czasie pandemii w sezonie 2021/22 - 7 proc. Polaków. To zdecydowanie za mało - zaznaczają eksperci.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

– Maksymalny efekt osiągany jest po miesiącu od zaszczepienia, potem się on stopniowo wytraca - tłumaczy prof. Adam Antczak. FOT. iStock

Dr n. farm. Mikołaj Konstanty z Naczelnej Rady Aptekarskiej zwraca uwagę na to, że szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2023/2024 są już dostępne w aptekach. Już można się zatem zaszczepić i wiele osób chce to zrobić z początkiem kolejnego sezonu grypowego, najlepiej we wrześniu.

- Przeciwko grypie nie trzeba się szczepić już we wrześniu. Najlepiej jest to zrobić w okresie od października do stycznia - radzi prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szczepienia w aptekach po wejściu w życie ustawy refundacyjnej. Najważniejsze informacje

Kiedy najlepiej sięgnąć po szczepionkę przeciwko grypie

- Dość powszechne jest przekonanie, że należy się szczepić przeciwko grypie jak najwcześniej. Lepiej jednak trochę jeszcze odczekać, do października, a nawet listopada - przyznaje prof. Adam Antczak.

Dodaje również, że wynika to z faktu, iż odporność przeciwko grypie sezonowej uzyskana dzięki szczepionce nie utrzymuje się na tym samym poziomie.

- Maksymalny efekt osiągany jest po miesiącu od zaszczepienia, potem się on stopniowo wytraca. Stopniowo tracimy przeciwciała przeciwko wirusowi grypy, średnio o 10 proc. każdego miesiąca – tłumaczy.

Największą odporność uzyskuje się zatem przez pierwsze cztery miesiące po zaszczepieniu się przeciwko grypie. Tymczasem najwięcej zakażeń grypowych jest zwykle w lutym i marcu, a najwcześniej od grudnia lub stycznia, tak jak było poprzednim w sezonie 2022/2023.

- Idealny okres na zaszczepienie się przeciwko grypie to październik i listopad, a także grudzień, a nawet styczeń - uważa prof. Antczak.

Czy warto szczepić się przeciwko grypie?

W minionym sezonie grypowym 2022/23 zaszczepiło się tylko 5 proc. populacji, a w czasie pandemii w sezonie 2021/22 - 7 proc. Polaków. To zdecydowanie za mało - zaznaczają eksperci. W wielu innych krajach szczepi się 40-60 proc. ludności. Jednak najważniejsze jest, żeby w ogóle zaszczepić się przeciwko grypie, na co wciąż decyduje się nieznaczna część Polaków.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. zarejestrowano w naszym kraju ponad 5,5 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Ponad 32 tys. pacjentów wymagało hospitalizacji, a 120 najciężej chorych zmarło z powodu grypy. W sezonie 2021/2022 było około 3 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

Jaki będzie tegoroczny sezon grypowy

- Nie wiemy, jak będzie w obecnym sezonie grypowym 2023/2024. W Australii i południowej półkuli ostatni sezon grypowy był podobny do zwykłych sezonów, być może u nas będzie podobnie - przyznaje prof. Antczak.

Natomiast dr hab. n. med. Ernest Kuchar, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przestrzega przed sugerowaniem się tym, jak było w ostatnim sezonie na półkuli południowej.

- U nas grypy może być dużo, mimo że w Australii było mniej - podkreśla.

Dzieci głównym źródłem zakażeń wirusem grypy. Powinny być szczepione w pierwszej kolejności

Zdaniem specjalisty obojętnie, ile będzie zakażeń grypowych - zawsze najczęściej chorują dzieci, a u osób starszych choroba częściej ma cięższy przebieg. Choć można - jak zaznacza - zachorować w każdym wieku. Wskazują na to dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Chorowało na grypę 1 157 057 maluchów do 4. roku życia, 1 342 861 dzieci do 14 lat oraz 2 510 047 osób w wieku 15-64 lat. Wśród seniorów 65 plus zarejestrowano 505 272 zachorowania na grypę, ale w tej grupie było aż 99 zgonów.

- Dzieci są rezerwuarem wirusa grypy - ostrzega dr hab. Ernest Kuchar. Zdaniem ekspertów powinny być one szczepione w pierwszej kolejności, dzięki czemu można byłoby zmniejszyć ilość zakażeń wśród dorosłych, jak i seniorów. Osoby starsze powinny się szczepić, gdyż częściej dochodzi u nich do powikłań pogrypowych, szczególnie wtedy, gdy cierpią na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca i choroby układu krążenia.

Dzięki wprowadzonym od 1 września zmianom na liście leków bezpłatnych, szczepionki przeciwko grypie są bezpłatne dla dzieci do 18. roku życia, seniorów w wieku powyżej 65 lat oraz kobiet w ciąży. Wszyscy dorośli, w tym również pacjenci z gryp ryzyka, mogą natomiast skorzystać z 50 proc. odpłatności tych szczepień.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szczepienia przeciwko grypie stają się bardziej dostępne - ważne, by Polacy z nich korzystali