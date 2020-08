Dzień bez Kamuflażu – specjaliści opowiedzą o chorobach skóry

Dzień bez Kamuflażu to cykl spotkań ze specjalistami przeznaczony dla pacjentów z chorobami zapalnymi skóry. Wydarzenie odbędzie się już po raz trzeci – 27 sierpnia. Zostało zorganizowane online.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W ramach Dnia bez Kamuflażu odbędzie się cykl bezpłatnych spotkań ze specjalistami z zakresu medycyny, psychologii, dietetyki. W różnych pokojach tematycznych będzie można zasięgnąć opinii dermatologa, reumatologa, alergologa, kardiologa, diabetologa, psychologa, dietetyka, a także porozmawiać z przedstawicielami organizacji pacjenckich.

Zobacz więcej iStock

„Nieprzypadkowo sierpień obchodzony jest jako Miesiąc wiedzy na temat łuszczycy. Lato to trudny czas dla pacjentów. Słońce, upał, wakacje… i kamuflaż. Niejednokrotnie rozmawiam z pacjentami chorymi na łuszczycę, którzy od kilku lat nie założyli krótkich spodenek czy z kobietami, które jak ognia unikają letnich sukienek” - mówi Dagmara Samselska, prezes AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS - organizatora wydarzenia.

Dzień bez Kamuflażu, organizowany przez fundację od trzech lat, ma zachęcić chorych na łuszczycę do „życia bez maskowania się i ukrywania pod warstwami ubrań”.

„Oczywiście ubranie to symbol. Chodzi również o ośmielenie pacjentów do odważnego wkroczenia do życia, zarówno społecznego, jak i zawodowego – bez wstydu, bez obaw o reakcję innych ludzi na zmiany skórne” – dodaje Dagmara Samselska.

Obok atopowego zapalenia skóry, łuszczyca należy do najczęstszych schorzeń dermatologicznych. Na świecie choruje na nią ponad 125 mln osób, a w Polsce ok. 1 mln. Jednak mimo rozpowszechnienia choroby, społeczna wiedza na jej temat jest wciąż niewielka. Skutkiem tego jest wiele mitów, które narosły wokół tego schorzenia.

Stan zapalny, który towarzyszy łuszczycy, może mieć charakter ogólnoustrojowy i powodować występowanie szeregu innych chorób zapalnych, jak łuszczycowe zapalenie stawów, choroby sercowo-naczyniowe, dyslipidemia (zaburzenia poziomu lipidów we krwi), cukrzyca oraz często – depresję.

W trakcie Dnia bez Kamuflażu poruszany będzie między innymi problem rodzicielstwa osób z zapalnymi chorobami skóry. Wiadomo, że ryzyko wystąpienia łuszczycy u dziecka wynosi ok. 14 proc. jeżeli jedno z rodziców choruje na łuszczycę i 41proc., gdy chorują oboje rodzice.

„Podczas tegorocznego Dnia bez Kamuflażu będę rozmawiać z pacjentkami i ich partnerami o łuszczycy w kontekście planowania macierzyństwa, ciąży oraz karmienia piersią. Chcę ich przede wszystkim przekonać, że nie muszą rezygnować ze swoich najważniejszych życiowych planów. Kluczowa jest tutaj otwarta rozmowa z lekarzem dermatologiem i ginekologiem, a czasami również reumatologiem, którzy pomogą zaplanować ciążę i ustawią odpowiednie leczenie, uwzględniające balans korzyści i ryzyka dla matki i dziecka” – mówi dr hab. n. med. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego/CSK MSWiA w Warszawie.

Tegoroczny Dzień bez Kamuflaży jest poświęcony również innym chorobom skóry, w tym atopowemu zapaleniu skóry, pokrzywce, trądzikowi odwróconemu (HS).

Wydarzenie zostało objęte patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, konsultanta krajowego ds. dermatologii i wenerologii prof. Joanny Narbutt oraz konsultanta ds. dermatologii i wenerologii województwa mazowieckiego dr hab. Ireny Waleckiej. Udział wymaga rejestracji.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Potrzebna jest kompleksowa opieka nad pacjentem z ŁZS