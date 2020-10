Dzięki immunoterapii chorzy na raka z komórek Merkla żyją dłużej

Lek immunokompetentny stosowany u chorych na raka z komórek Merkla został wskazany przez onkologów jako jeden z 10 priorytetów w refundacji leków. Obecnie o tę terapię można się starać w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Prof. Piotr Rutkowski wyjaśnia w wywiadzie, dlaczego chorzy na ten typ raka skóry powinni otrzymywać immunoterapię w I linii leczenia.

U ilu osób rocznie rozpoznaje się w Polsce raka z komórek Merkla? Kto najczęściej choruje?Rak z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma, MCC) to neuroendokrynny, bardzo rzadki nowotwór skóry. Zapadalność w populacji na raka z komórek Merkla jest niska, częstość jego występowania wynosi 2-3 przypadków na 100 tys. osób. Szacuje się, że w Polsce zapada na niego od 50 do 70 osób rocznie. Choć MCC jest nowotworem rzadkim, nie oznacza to, że wolno nam o nim zapominać. Przebieg procesu nowotworowego w...