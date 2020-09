Dyżur eksperta z dziedziny psychiatrii i psychogeriatrii

Zaproszenie do kolejnego odcinka programu „Dyżur eksperta” przyjął specjalista z dziedziny psychiatrii i psychogeriatrii, który odpowie na pytania dotyczące choroby Alzheimera.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jak alarmują specjaliści związani z Polskim Towarzystwem Neurologicznym od momentu pojawienia się pacjenta w gabinecie lekarza do postawienia ostatecznego rozpoznania choroby Alzheimera mija średnio około 24 miesiące. Na świecie schorzenie dotyka ok. 44 mln, a według szacunków ekspertów wraz ze starzeniem się społeczeństwa do 2030 r. ta liczba ma się podwoić. Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera jest tym trudniejsza, że schorzenie rozwija się przez lata podstępnie, a pierwsze objawy nie od razu wskazują na prawidłową diagnozę.

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących choroby Alzheimera oraz opieki nad pacjentami z tym schorzeniem neurodegeneracyjnym za pomocą formularza umieszczonego poniżej.