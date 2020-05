Dyżur eksperta: czekamy na pytania dotyczące tętniaków aorty

Gdy do lekarza POZ zgłasza się dziecko z problemami kardiologicznymi

Kołatania serca, duszności, omdlenia to tylko niektóre z objawów kardiologicznych, z jakimi spotykają się lekarze rodzinni opiekujący się dziećmi i młodzieżą. Kiedy powinni oni skierować takich pacjentów do specjalisty kardiologa – o to m.in. pytamy prof. dr hab. n. med. Jadwigę Moll, konsultantkę województwa łódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej.