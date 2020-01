Dyrektor szpitala w Białej Podlaskiej: Apeluję, by Riad Haidar wrócił do pracy

Apeluję, by pan doktor Riad Haidar, którego cenię, podpisał zaproponowaną mu umowę i wrócił do pracy – powiedział dyrektor szpitala w Białej Podlaskiej i jednocześnie radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Chodziński. Dodał, że Haidarowi poprzednia umowa wygasła i może on ponownie startować w konkursie na ordynatora oddziału neonatologii.

Riad Haidar, wieloletni ordynator oddziału neonatologii a od ostatnich wyborów poseł Koalicji Obywatelskiej, we wpisie na portalu społecznościowym poinformował, że decyzją dyrektora szpitala Adama Chodzińskiego od 1 stycznia 2020 r. nie będzie już kierował oddziałem.

" Z ogromnym smutkiem i żalem informuję Was, że decyzją Dyrektora szpitala Adama Chodzińskiego (radnego Zjednoczonej Prawicy) od 1 stycznia 2020 nie będę już kierował Oddziałem Neonatologicznym w bialskim Szpitalu. To zaskakująca decyzja i zupełnie dla mnie niezrozumiała. Prawie 30 lat kierowałem tym oddziałem i nigdy nie było żadnych zarzutów do mojej pracy, wręcz przeciwnie. Oddział uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie. Sytuacja o tyle smutna, że jest to wyłącznie decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za okazaną dotychczas wsparcie, ale to już chyba koniec" – napisał.

Wyjaśnień w tej sprawie domagali się m.in. politycy KO i rzecznik praw obywatelskich.

Riad Haidar uratował tysiące maluchów przez ponad 40 lat. Poseł Koalicji Obywatelskiej i jeden z najlepszych lekarzy w kraju, nie będzie od stycznia kierował oddziałem neonatologicznym szpitala w Białej Podlaskiej. Decyzję podjął... dyrektor szpitala, radny Zjednoczonej Prawicy. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) December 30, 2019

Adam Chodziński na briefingu prasowym 3 stycznia podkreślił, że wbrew rozpowszechnianym w internecie opiniom nie zwolnił dotychczasowego ordynatora z pracy. Jak tłumaczył, lekarzowi wygasła 31 grudnia 2019 r. umowa kontraktowa. Zaproponowano mu kolejną umowę o pracy w szpitalu, bez pełnienia funkcji ordynatora oddziału, ponieważ – zdaniem dyrektora – konieczne jest przeprowadzenie konkursu na to stanowisko.

"Apeluję do pana doktora, aby podpisał umowę, która została zaproponowana. (…) Umowa leży u mnie na biurku, ja jej nie wyrzuciłem. Zachęcam pan doktora, którego bardzo cenię i jest on ogromnym fachowcem, do tego, aby on tę umowę podpisał i aby wrócił do pracy na oddziale z dzieciakami. Czeka na to cały personel, czeka na to kierownictwo szpitala" – powiedział Adam Chodziński.

Dyrektor szpitala zaznaczył, że Riad Haidar jest emerytem (ma 69 lat) i nie jest zatrudniony na etacie.

"Gdyby był pracownikiem etatowym i miałby umowę czasową, dowolnie mógłbym tę umowę przedłużyć. Dwa lata temu pan Haidar, nabywając prawa emerytalne, podjął decyzję, że nie chce być na umowie etatowej. Wtedy ogłoszono konkurs z umową kontraktową, która wyczerpała się 31 grudnia" – tłumaczył.

Konkurs na ordynatora oddziału neonatologii będzie ogłoszony niebawem. Będą w nim mogli startować wszyscy lekarze z odpowiednimi kwalifikacjami, również Raid Haidar.

Przeciwko pozbawieniu Riada Haidara stanowiska ordynatora oddziału neonatologii protestowali 2 stycznia mieszkańcy Białej Podlaskiej. Podkreślali, że oddział, którym kierował przez 30 lat, należy do najlepszych w Polsce, a decyzja dyrektora jest niezrozumiała i krzywdząca.

Riad Haidar poinformował, że dostał od dyrektora szpitala korzystną finansowo propozycję pracy, ale bez możliwości kierowania oddziałem neonatologii i nie zgodził się na to. "Element finansowy nie grał roli, takiej propozycji nie mogłem przyjąć. Chciano mnie zdegradować, poniżyć, chcieli mi pokazać, kto tutaj rządzi, nie myśląc o bezpieczeństwie dzieci ani mojego oddziału" – powiedział.

"Medycyna mnie nauczyła, że do wszystkiego trzeba mieć pokorę. Ja mam pokorę do medycyny, do zawodu i do stanowiska. Trzeba, żeby tę pokorę mieli i rządzący. Nie jest moim marzeniem, żebym wrócił na oddział jako ordynator. Mnie chodzi o sposób, w jaki mnie potraktowano" – mówił.