Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla Onetu: Jesienią najprawdopodobniej czeka nas katastrofa

W rozmowie z dziennikarzem Onetu dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wyjaśnia jakie są słabe punkty przyjętego dziś w Polsce systemu walki z pandemią SARS-CoV-2.

Marcin Jędrychowski nominację na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (SU) otrzymał 6 lutego 2019 r.. Od kwietnia 2018 r. pełnił obowiązki dyrektora tej placówki. 18 sierpnia Onet opublikował wywiad z dyrektorem krakowskiej placówki, w którym Marcin Jędrychowski bardzo krytycznie wypowiada się o poziomie przygotowania polskiego systemu ochrony zdrowia na przybierającą na sile pandemię.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie był stopniowo przekształcany w jednoimienną placówkę zakaźną, dziś jest jednym z największych w Polsce podmiotów tego typu – dodatkowo usytuowanym w regionie małopolskim, gdzie od jakiegoś czasu odnotowuje się wysoką liczbę zakażeń SARS-CoV-2. Marcin Jędrychowski zaliczył do podstawowych wyzwań brak wystarczającej liczby miejsc, problemy z dostawami tlenu do tlenoterapii, braki kadrowe i pogłębiające się problemy finansowe polskich szpitali.

„Możemy przyjąć około 430 pacjentów. Obecnie zajętych jest ponad 300 łóżek. Wystarczy jednak np. taka sytuacja, jaka wydarzyła się chociażby w ostatni weekend, by zaburzyć ten harmonogram. Na jednym z oddziałów, gdzie przebywało 32 zakażonych pacjentów, wykryto koronawirusa u dwójki pracowników. Pacjentów trzeba było przenieść, oddział zamknąć na tydzień, pobrać wymazy reszcie personelu i poczekać, aż będzie mógł on wrócić do pracy” – wyjaśnia Marcin Jędrychowski w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

Jak dodaje obecnie w Małopolsce w izolacji domowej z powodu zakażeni SARS-CoV-2 przebywa ponad 3 tysiące osób. Wystarczy, by zaledwie 10 proc. z nich wymagało nagle przyjęcia do szpitala, by krakowska placówka straciła wydolność. Innym bardzo poważnym problemem jest potencjalne ryzyko, że firmy dostarczające tlen wykorzystywany do tlenoterapii, nie nadążą z jego przekazywaniem szpitalowi – podobne sytuacje obserwowano w Wielkiej Brytanii, gdzie skala zakażeń i zachorowań była bardzo wielka. Placówka nadal boryka się również z wysokimi kosztami zakupu środków ochrony indywidualnej.

„Jako Szpital Uniwersytecki zużywamy setki tysięcy sztuk różnych środków ochrony osobistej w ciągu zaledwie miesiąca. Obecnie mamy zapasy na dwa, trzy miesiące do przodu, ale sytuacja jest dynamiczna. Obserwuję jednak inne zagrożenie. Ceny środków ochrony osobistej nadal pozostają bardzo wysokie i nie mają nic wspólnego z cenami sprzed pandemii” – powiedział Marcin Jędrychowski.

W jego ocenie przyjęty w Polsce model walki z pandemią w oparciu o sieć szpitali jednoimiennych sprawdza się tylko dlatego, że liczba zakażonych i chorych jest nadal stosunkowo niewielka.

„Pacjentów z koronawirusem powinien móc przyjmować każdy szpital mający oddział zakaźny lub zwykły oddział internistyczny. Każdy szpital, który w swojej strukturze na SOR lub Izbę Przyjęć. System co prawda został oparty na szpitalach jednoimiennych, ale nie każda interwencja daje możliwość dowiezienia pacjenta do szpitala jednoimiennego” – uważa Marcin Jędrychowski.

Dyrektor krakowskiej placówki dodał także, że nadszedł czas, by w opiekę nad zakażonymi pacjentami w izolacji zaangażowali się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Jak podsumowuje Marcin Jędrychowski, jeśli władze na szczeblu centralnym i samorządowym nadal będą chciały walczyć z pandemią przy pomocy sieci placówek jednoimiennych, to przy stałym wzroście zakażonych czeka nas jesienią załamanie systemu.

