Dwuosobowe Zespoły Ratownictwa Medycznego typu "P". Kraska: przepisy dopuszczają ich funkcjonowanie

Przepisy dopuszczają funkcjonowanie dwuosobowych ZRM P, jednak jest to minimalny skład tych zespołów. Rolą resortu zdrowia jest wyznaczenie progu minimalnego, poniżej którego dysponenci nie mogą zejść. Decyzję co do liczby członków zespołów ponad minimum podejmuje dysponent - odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

