Dwa uniwersytety medyczne z Polski w światowym rankingu uczelni

Opublikowano tegoroczny ranking 1000 najlepszych uczelni na świecie. Wśród nich znalazło się dziewięć uczelni z Polski, w tym dwa uniwersytety medyczne.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Na tegorocznej liście szanghajskiej znalazło się dziewięć uczelni z Polski. Wśród nich dwie uczelnie medyczne. FOT. Pixabay

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), nazywany również listą szanghajską, to prestiżowy ranking 1000 najlepszych uczelni na świecie. Co roku ocenianych jest 2500 uczelni, a 1000 z nich trafia na listę.

Polskie uczelnie medyczne wśród tysiąca najlepszych na świecie

Na tegorocznej liście szanghajskiej znalazło się dziewięć uczelni z Polski. Wśród nich dwie uczelnie medyczne - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

– To duży sukces i potwierdzenie naszej pozycji nie tylko w Polsce. Nie zapominajmy, że świat nauki premiuje interdyscyplinarność, a ta siłą rzeczy jest łatwiejsza w większych uczelniach, które mają w swoim portfolio przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin. My jesteśmy uczelnią jednorodną, więc tak wysoka pozycja w Polsce tym bardziej nas cieszy. Z mojego punktu widzenia ogromnym sukcesem jest znalezienie się w tym wyjątkowo prestiżowym gronie. Tysiąc najlepszych uczelni świata to czołówka. Proszę pamiętać, że w Polsce uczelni jest 400, z czego dziesięć to uczelnie badawcze, a na świecie do grupy jednostek badawczych zalicza się ponad 20 tysięcy instytucji. Aspirujemy do statusu uczelni badawczej, staramy się wzmocnić nasz potencjał naukowo-badawczy, między innymi rozszerzając możliwości przez współpracę z jednostkami o odmiennej specyfice. Nie ukrywam, że szczególnie istotne jest dla mnie wzmocnienie naukowej pozycji Wrocławia. Dlatego rozmawiamy z rektorami, którzy myślą podobnie i szukamy możliwości do współpracy. Tu liczy się zaufanie i partnerstwo. Rozbudowujemy także bazę naukową - powstaje międzywydziałowe centrum badań omicznych, tworzymy wiodące zespoły badawcze, na czele których staną ludzie młodzi, którzy już mają ugruntowany dorobek. Na nich stawiamy, bo to oni będą zarządzać naszą uczelnią w niedalekiej przyszłości. Nie wątpię, że któryś z zespołów przygotuje z sukcesem wniosek o prestiżowy grant European Research Council. Staramy się o utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej. Nasza pozycja w medycynie - naukach klinicznych pozwala opracowywać poważne plany i zdecydowanie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – podkreśla prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Lista szanghajska 2023

Pozycje polskich uczelni w tegorocznym rankingu:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (401-500),

Uniwersytet Warszawski (401-500),

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (801-900),

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (801-900),

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (901-1000),

Politechnika Gdańska (901-1000),

Warszawski Uniwersytet Medyczny (901-1000),

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (901-1000),

Politechnika Warszawska (901-1000).

Ranking jest przygotowywany na podstawie kilku wskaźników m.in. liczba absolwentów i pracowników nagrodzonych Nagrodą Nobla i Medalami Fieldsa, liczba wysoko cytowanych naukowców wybranych przez Clarivate, liczba artykułów opublikowanych w czasopismach „Nature and Science”, liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index Expanded i Social Sciences Citation Index w Web of Science.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Ponikowski: wysoka ocena UM we Wrocławiu w światowym rankingu zobowiązuje