Drugi pacjent w Polsce otrzymał terapię CAR-T cells

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice jest drugim certyfikowanym ośrodkiem hematologicznym w Polsce, w którym zastosowano terapię CAR-T cells (ang. chimeric antygen receptors T cells).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jak już informowaliśmy, 19 grudnia 2019 roku lekarze z gliwickiej kliniki pobrali od 60-letniej kobiety chorej na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) jej własne limfocyty T. W amerykańskim laboratorium, w Kalifornii, zostały one poddane modyfikacji, polegającej na wszczepieniu do nich genu kodującego chimerowy receptor rozpoznający antygen specyficzny dla nowotworu tej pacjentki, po to, aby mogły z nim walczyć. Zmodyfikowane komórki zostały w laboratorium namnożone, a następnie zamrożone w temperaturze -150 stopni Celsjusza wróciły w specjalnym pojemniku do Gliwic.

Zobacz więcej Prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii COI w Gliwicach Fot. COI Gliwice

Wczoraj (27 stycznia), po trzydniowej chemioterapii tłumiącej układ odporności w celu zapobieżenia odrzuceniu "przeprogramowanych" limfocytów T specjaliści z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii NIO w Gliwicach podali je pacjentce w formie infuzji dożylnej. Po zabiegu pacjentka czuła się dobrze, jednak - jak zaznaczył prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, szef kliniki, decydujące będą najbliższe dwa tygodnie, kiedy mogą wystąpić działania niepożądane. Lekarze najbardziej obawiają się tzw. zespołu uwalniania cytokin i neurotoksyczności.

60-latka jest drugim dorosłym pacjentem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej, u którego zastosowano immunoterapię CAR-T cells. Pod koniec listopada 2019 roku podobnej terapii poddano około 30-letniego pacjenta Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. CAR-T cells jest obecnie najbardziej zaawansowaną i spersonalizowaną technologią, jaką wykorzystuje się na świecie do leczenia agresywnych nowotworów krwi i szpiku. Po raz pierwszy zastosowano ją w 2012 roku w Filadelfii (USA) u chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

"Jako hematolog i immunolog od początku swojej kariery marzyłem o chwili, w której będziemy mogli wykorzystać własne komórki układu odpornościowego pacjenta do walki z nowotworem. Jeszcze w latach 90. XX wieku takie leczenie było wyłącznie w sferze koncepcji. W pierwszej dekadzie XXI wieku zarysowała się perspektywa, a pod koniec drugiej dekady stało się to rzeczywistością" - powiedział "Pulsowi Medycyny" prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.