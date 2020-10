Dr Paweł Grzesiowski ekspertem NIL ds. walki z COVID-19

Dr n. med. Paweł Grzesiowski został ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej ds. zwalczania pandemii COVID-19. Dwa dni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o swoim odejściu z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

"Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę" - napisał na swoim profilu na Twitterze dr Paweł Grzesiowski 21 października.

Dr Grzesiowski od wielu tygodni bardzo krytycznie wypowiadał się o polityce walki z pandemią COVID-19. Ostro krytykował także tych przedstawicieli środowiska medycznego, którzy publicznie wyrażali wątpliwość co do zasadności wprowadzanych obostrzeń i lekceważyli zagrożenie jakim jest SARS-CoV-2.

Panie Prezesie, bardzo dziękuję za zaufanie, przyjmuję to bardzo poważne wyzwanie z pokorą i nadzieją na współpracę z najszerzej pojętą grupą profesjonalistów, którzy chcą i mogą wesprzeć nasze działania na rzecz zwalczania pandemii. W nowej roli obiecuję, że będę robił swoje 😷 https://t.co/4Z4jC3U9Nl — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) October 22, 2020