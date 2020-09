Dr Maciej Krawczyk, prezes KRF: Pilną sprawą dla fizjoterapeutów jest wzrost wyceny procedur rehabilitacyjnych

Z ministrem Adamem Niedzielskim środowisko fizjoterapeutów wiąże spore nadzieje. Liczymy, że jako ekonomista zauważy, iż procedury rehabilitacyjne to przede wszystkim inwestycja — i to związana z dużo niższymi kosztami niż leczenie szpitalne, będące wynikiem braku odpowiednio wcześnie włączonej rehabilitacji - mówi dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, którego "Puls Medycyny" poprosił o komentarz do wyboru nowego ministra zdrowia.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów:

Ostatnie dwa lata współpracy z Ministerstwem Zdrowia należy ocenić nie tylko przez pryzmat spotkań z prof. Łukaszem Szumowskim, bo mieliśmy okazję współpracować głównie z pozostałymi członkami kierownictwa resortu. Zawsze były to ciekawe i merytoryczne rozmowy, jednak problem tkwił gdzie indziej — zabrakło konsekwencji i woli politycznej po stronie ministerstwa do realizacji części ustaleń. Rozpoczęto kilka ważnych dla fizjoterapeutów przedsięwzięć, ale nie wszystkie zostały doprowadzone do końca. Zobacz więcej Dr hab. n. med. MaciejKrawczyk Zobacz także Prof. Andrzej Matyja: Lekarze i pacjenci czekają na szybkie i mądre decyzje nowego ministra zdrowia Udało się przyjąć ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, co zapewniło nam zagwarantowaną ustawowo niezależność. Niestety, nie rozwiązano dwóch innych, bardzo ważnych dla środowiska spraw: wzrostu wynagrodzeń i reformy leczenia uzdrowiskowego. Szczególnie ta druga kwestia pozostaje pilna, ponieważ w uzdrowiskach pracuje ok. 1/6 wszystkich fizjoterapeutów. Minister Szumowski pozostanie twarzą walki z COVID-19. Co zupełnie zrozumiałe, był wówczas dla fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych niedostępny. Udało nam się jednak przekonać resort do ponownego otwarcia gabinetów przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Z ministrem Adamem Niedzielskim środowisko fizjoterapeutów wiąże spore nadzieje. Liczymy, że jako ekonomista zauważy, iż procedury rehabilitacyjne to przede wszystkim inwestycja — i to związana z dużo niższymi kosztami niż leczenie szpitalne, będące wynikiem braku odpowiednio wcześnie włączonej rehabilitacji. Skuteczna fizjoterapia skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu, co pozwala na wykonywanie większej liczby zabiegów i skrócenie kolejek — również na takich oddziałach, jak onkologia czy chirurgia, z którymi obecność fizjoterapeuty nie jest powszechnie kojarzona. Rehabilitacja to fundament profilaktyki, także wtórnej. Świetnie to widać na przykładzie kardiologii. Choć mamy znakomitych specjalistów i dobrze zorganizowaną opiekę, odnotowujemy wysoki poziom śmiertelności u chorych po ostrych epizodach sercowo-naczyniowych. Powodem tego jest fakt, że zaledwie 10 proc. z nich ma dostęp do fizjoterapii. Kluczowy jest wzrost wyceny procedur rehabilitacyjnych — idący w parze z monitorowaniem ich efektywności — i zaostrzenie kryteriów przyjęcia pacjentów na oddziały rehabilitacyjne funkcjonujące w ramach lecznictwa szpitalnego. Dziś wielu przebywających tam chorych mogłoby z powodzeniem być rehabilitowanych w warunkach domowych lub ambulatoryjnych. Pozwoliłoby to na oszczędności i przesunięcie środków na fizjoterapię stacjonarną dla tych pacjentów, którzy naprawdę jej potrzebują. Należy również zmienić kryteria kwalifikacji do fizjoterapii w ramach AOS. Wielu pacjentów nie potrzebowałoby leczenia, gdyby zmodyfikowali swój styl życia. Większa odpowiedzialność za własne zdrowie po stronie chorego i edukacja to też elementy terapii.

Źródło: Puls Medycyny Podpis: Emilia Grzela

