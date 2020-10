Dr Krzysztof Czarnobilski: Izolacja może u seniorów zwiększyć poczucie lęku

Zasady bezpieczeństwa, w tym zalecenie pozostania w domu, nie mogą prowadzić do lęku wśród osób w podeszłym wieku – ocenił dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, specjalista w dziedzinie geriatrii. Seniorzy w izolacji szczególnie potrzebują wsparcia, zwłaszcza psychologicznego.

„Seniorzy w izolacji szczególnie potrzebują wsparcia, zwłaszcza psychologicznego. Sama izolacja osób starszych w Polsce jest też inna, trudniejsza niż na Zachodzie czy w Skandynawii” – wskazuje dr n. med. Krzysztof Czarnobilski.

„U nas znacznie żywszy jest wielopokoleniowy model rodziny, aż 38 proc. osób 65+ mieszka z młodszymi, a np. w Szwecji jest to mniej niż 5 proc. U nas wielu seniorów mieszka w domach z rodzinami, przez co ryzyko zakażenia może rosnąć” – dodaje ekspert.

Dr Czarnobilski zwrócił się do młodszych członków takich rodzin, aby przestrzegali zasad higieny, przede wszystkim myli ręce mydłem, bo ono, jak podkreślił, podobnie jak preparaty z alkoholem skutecznie niszczy wirusy i jest bezpieczne dla skóry.

Specjalista ocenił, że w sytuacji rosnącej liczby zakażeń SARS-CoV-2 dodatkowe restrykcje, w tym te zalecające seniorom pozostanie w domu, są potrzebne i zmniejszą ryzyko zarażenia się. Lekarz szczególnie przestrzegł przed przebywaniem w miejscach zatłoczonych.

Równocześnie zwrócił szczególną uwagę na kwestie psychologiczne obostrzeń, które mogą wywołać lęk i – jak zaznaczył – zadaniem otoczenia jest niedopuszczenie do tego, aby senior czuł się opuszczony, zapomniany.

„Apeluję do rodzin i bliskich osób starszych, aby pamiętali o nich. Chodzi nie tylko o przyjazną rozmowę przez telefon, ale i o zaoferowanie pomocy, np. w zrobieniu zakupów, umówieniu teleporady” – wymienia dr Czarnobilski, zwracając uwagę, że lęk i poczucie izolacji negatywnie wpływa na psychikę, co osłabia układ odpornościowy.

Specjalista zauważył też, że działają różne organizacje wspierające seniorów, ale i media skierowane do tej grupy wiekowej.

Geriatra podkreślając, że współczesny senior jest coraz bardziej aktywny fizycznie, zachęcił do aktywności w domu – mogą to być samodzielne, proste ćwiczenia, a seniorzy korzystający z internetu, np. YouTube'a, mogą inspirować się filmikami z treningami dopasowanymi do nich.

„Ruch aktywuje komórki odpornościowe, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne” – dodaje dr Czarnobilski.

Jak ochronić seniora przed psychologicznymi konsekwencjami pandemii COVID-19