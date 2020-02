Dr hab. n. med., prof. nadzw. Aleksander Prejbisz jest specjalistą chorób wewnętrznych i hipertensjologii, profesorem nadzwyczajnym w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Aleksander Prejbisz specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu trudnego w leczeniu i opornego nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, guzów nadnerczy, a także w diagnostyce i leczeniu wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, w szczególności pierwotnego hiperaldosteronizmu i guza chromochłonnego.

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Uczestniczył i uczestniczy w szeregu projektów naukowych i klinicznych związanych z opornym nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym czy pierwotnym hiperaldosteronizmem – w tym dotyczących nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych tych postaci nadciśnienia tętniczego.

Uzyskał tytuł Clinical Hypertension Specialist przyznawany przez European Society of Hypertension.

Ponadto jest autorem lub współautorem publikacji oryginalnych krajowych i zagranicznych, w takich czasopismach jak: "Hypertension", "Kidney International", "Journal of Hypertension", "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism", "Blood Pressure", "American Journal of Hypertension", "Hypertension Research", "European Journal of Endocrinology" i "Journal of Human Hypertension".

Jest również współautorem i autorem monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów poglądowych z zakresu nadciśnienia tętniczego.