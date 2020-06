Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam - specjalista chorób wewnętrznych, adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z dziedziny kardiologii. Samodzielny operator w zabiegach ablacji zaburzeń rytmu serca.

Najważniejsze osiągnięcia:

1. W zakresie działalności klinicznej: samodzielny operator w zabiegach ablacji zaburzeń rytmu serca. Należy do nielicznej grupy operatorów, którzy samodzielnie wykonują zabiegi ablacji w czasie burzy elektrycznej oraz u dzieci (w Klinice Pediatrii i Kardiologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Od 2019 r. posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology.

2. W zakresie działalności organizacyjnej: współzałożyciel Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, której celem jest wspieranie ochrony zdrowia w zakresie wykorzystywania usług telemedycznych. Wynikiem prac fundacji jest wydanie poradników dla lekarzy i pacjentów dotyczących świadczenia usług telemedycznych.

3. W zakresie działalności naukowej: wspólnie z członkami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracował zalecenia dotyczące stosowania telemonitoringu u pacjentów kardiologicznych.

Współautor licznych badań naukowych z zakresu kardiologii i farmakologii klinicznej. Prace jego autorstwa lub współautorstwa ukazały się na łamach "American Heart Journal", "Medicine", "Journal of the American College of Cardiology: Case reports", "Kardiologii Polskiej", "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", "Cardiovascular", "Drugs and Therapy", "Europace".

Impact Factor: 130,864 (według Research Gate, z dnia 17.04.2020) Cytowania: 967 (według Google Scholar, z dnia 17.04.2020) Indeks Hirscha h-index=15, i10-index=21 (według Google Scholar, z dnia 19.04.2020)

Biogram:

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam - adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W wieku 35 lat został specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych. Egzamin specjalizacyjny został zdana z najlepszym wynikiem w Polsce w 2015 roku, za co otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia. Obecnie w trakcie specjalizacji z dziedziny kardiologii.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Młodych Elektrofizjologów przy Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (EHRA). W ramach współpracy z EHRA współtworzy program wymiany międzynarodowej młodych elektrofizjologów w celu podnoszenia ich zdolności zabiegowych – program o nazwie EP Insight.

W kręgu jego zainteresowań i działalności naukowej znajduje się zastosowanie informatyki medycznej i telemedycyny w kardiologii. Sekretarz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współautor Deklaracji Bałtyckiej - dokumentu środowiska kardiologicznego analizującego stan telemedycyny w Polsce.

Laureat 1. miejsca w konkursie Supertalenty w Medycynie 2020.