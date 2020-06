Dr hab n. med i n. o zdr. Mateusz Krystian Hołda

Adiunkt w Katedrze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz rezydent na Oddziale Szybkiej Diagnostyki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne z dziedziny kardiologii.

Współzałożyciel i kierownik międzynarodowego zespołu naukowego HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team, który zajmuje się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego. W 2019 r. rozpoczął współpracę z Harbor-UCLA Medical Center, David Geffen School of Medicine, University of California (USA), gdzie podczas 4-miesięcznego stażu prowadził m.in. badanie kliniczne EVAPORATE (Effect of Vascepa [icosapent ethyl] on progression of coronary atherosclerosis in patients with elevated triglycerides on statin therapy). Współpraca ta jest w dalszym ciągu kontynuowana.

Laureat 5. miejsca w konkursie Supertalenty w Medycynie 2020.