Dr hab. Michał Grąt z WUM laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM otrzymał dofinansowanie w konkursie SONATA BIS w wysokości 2 009 023,00 zł na realizację projektu „Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii”.

Dr hab. n. med. Michał Grąt znalazł się w 2015 roku wśród laureatów konkursu Złoty Skalpel organizowanego przez redakcje Pulsu Medycyny - już wtedy uznawany był za jednego z najbardziej obiecujących absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym roku Narodowe Centrum Nauki doceniło projekt „Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii”. SONATA BIS jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

"Transplantacja wątroby jest uznaną metodą leczenia chorych z niewydolnością tego narządu oraz różnymi nowotworami umiejscowionymi w wątrobie. Niestety, liczba chorych potrzebujących transplantacji wątroby znacznie przekracza liczbę dostępnych dawców. W celu zmniejszenia tej dysproporcji, powszechnie zaczęto wykorzystywać narządy obarczone ryzykiem gorszej funkcji po transplantacji. Na przestrzeni ostatnich lat zaproponowano wykorzystanie mechanicznej perfuzji narządu w hipotermii, jako metody zmniejszającej jego uszkodzenie w okresie niedokrwienia i reperfuzji, głównie poprzez ochronne działanie na mitochondria i śródbłonek naczyniowy. Jest ona oparta na okresie ciągłego przepływu płynu bogatego w tlen przez pobraną wątrobę przed jej przeszczepieniem. W badaniach na zwierzętach wykazano, że mechaniczna perfuzja wątroby w hipotermii zmniejsza stopień uszkodzenia narządu i poprawia jego funkcje w okresie pooperacyjnym. Badania nad jej efektami u ludzi dotyczyły głównie przeszczepień od dawców po zatrzymaniu krążenia i były skoncentrowane na wynikach klinicznych. Zdecydowana większość przeszczepień wątroby jest jednak wykonywana od dawców ze stwierdzoną śmiercią mózgu, a dane dotyczące zastosowania mechanicznej perfuzji wątroby w hipotermii w tej populacji biorców pozostają niezwykle ograniczone. Celem tej propozycji badania jest ocena wpływu zastosowania mechanicznej perfuzji wątroby w hipotermii na ograniczenie uszkodzenia narządów pobranych od dawców ze stwierdzoną śmiercią mózgu i związaną z tym poprawę funkcjonowania narządów po transplantacji" - informuje Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Źródło: WUM