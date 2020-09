Dr hab. Maksymilian Opolski: Nagroda Prezesów PTK to marzenie każdego kardiologa-naukowca

Rozmowa z dr. hab. Maksymilianem Opolskim z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, zdobywcą 20. Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zdobył Pan Nagrodę Prezesów PTK, uważaną za najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Które z pana dotychczasowych dokonań na polu medycyny są dla pana najważniejsze?

Niewątpliwie Nagroda Prezesów PTK to najbardziej prestiżowe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, marzenie każdego kardiologa-naukowca. Cieszę się, że moja działalność naukowa, poświęcona w głównej mierze zastosowaniu tomografii komputerowej we wspomaganiu przezskórnych interwencji wieńcowych, została doceniona przez Kapitułę Prezesów PTK. Do moich najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczam: opracowanie i walidację tomograficznej skali CT-RECTOR, służącej do przewidywania wyniku przezskórnego udrożnienia przewlekle niedrożnych tętnic wieńcowych (praca opublikowana w "JACC Cardiovasc Interv") oraz wprowadzenie na użytek kliniczny optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce pacjentów z zawałem serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych (praca opublikowana w "JACC Cardiovasc Imaging"). Obie wspomniane prace spotkały się z dużym zainteresowaniem kardiologów interwencyjnych na całym świecie, a skala CT-RECTOR jest powszechnie używana przez japońskich operatorów przewlekle niedrożnych tętnic wieńcowych.

Jako pierwszy na świecie wykonał pan zabieg kardiologii interwencyjnej w oparciu o obrazowanie 3D w warunkach rozszerzonej rzeczywistości (AR). Jak wygląda droga od pomysłu do realizacji w przedsięwzięciach tej skali?

Przede wszystkim liczą się upór i konsekwencja działania, akceptacja porażek, które są nieuniknione i umiejętność pracy w zespole, w tym konkretnym przypadku interdyscyplinarnym. Niezbędne są też pasja i pełne zaangażowanie, które szczególnie teraz, w dobie mediów społecznościowych i natłoku nowych informacji, coraz łatwiej „zagubić”. Kiedyś pięknie ujął to prof. Witold Rużyłło, mówiąc, że we wdrażaniu nowych metod w medycynie potrzebne są „odrobina szaleństwa i intelektualny niepokój”.

Czym zajmuje się pan obecnie? Może w planach są kolejne innowacje?

Aktualnie bezgranicznie poświęciłem się wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych wysokiego ryzyka (ang. complex and high-risk coronary intervention, CHIP), które obejmują zmiany złożone o typie bifurkacji, zmiany uwapnione, zmiany u pacjentów wysokiego ryzyka kardiologicznego (nierzadko wymagających wspomagania mechanicznego), czy wreszcie przewlekle zamknięte tętnice wieńcowe. Szczególnie te ostatnie, które należą do najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zabiegów w kardiologii interwencyjnej, stały się moją pasją, graniczącą z uzależnieniem. W ciągu ostatnich 2 lat wprowadziliśmy w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie unikatowy na skalę światową kompleksowy program przezskórnego leczenia pacjentów z przewlekle niedrożnymi tętnicami wieńcowymi z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Jednocześnie zainicjowałem nowatorskie projekty badawcze poświęcone nowym technikom zabiegowym oraz ocenie wpływu rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych na perfuzję mięśnia sercowego w tomografii komputerowej.

Te ambitne przedsięwzięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie nieustanne wsparcie dyrekcji Narodowego Instytutu Kardiologii, za co serdecznie dziękuję. A satysfakcja jest podwójna, bo jak wynika z moich obserwacji, zabiegi typu CHIP przynoszą najczęściej spektakularną poprawę kliniczną, odmieniając jakość życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Zdobywcę Nagrody Prezesów PTK ogłoszono w trakcie XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który z powodu pandemii COVID-19 odbywa się jako wydarzenie wirtualne. Dr hab. Maksymilian Opolski jest adiunktem w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, zdobywcą wielu wyróżnień dla młodych naukowców. Ma na swoim koncie m.in. nagrodę „Polityki” w kategorii „Nauki o życiu”. Dorobek laureata jest imponujący: może pochwalić się łącznym wskaźnikiem Impact Factor przekraczającym 220 i jest pierwszym autorem 17 publikacji oryginalnych, opublikowanych w indeksowanych czasopismach naukowych.