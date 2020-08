Dr Andrzej Sośnierz: Po odejściu min. Szumowskiego czas na korektę strategii walki z COVID-19

Moja propozycja opierała się na tym, żeby sprawnie wykrywać wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 i ich izolować – powiedział na antenie RMF FM dr n. med. Andrzej Sośnierz, specjalista neurolog, członek sejmowej Komisji Zdrowia i były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM dr Andrzej Sośnierz nie chciał jednoznacznie ocenić decyzji prof. Łukasza Szumowskiego o podaniu się do dymisji w tak trudnym momencie dla systemu ochrony zdrowia – i to przed zapowiadanym na jesień pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej.

„To decyzja ministra” – uciął.

„Zupełnie nie jesteśmy w Polsce przygotowani do walki a epidemią. To merytoryczna dyskusja, ale w Polsce mało zrozumiała. Skoro nie podjął jej minister Szumowski, to mam nadzieję, że podejmie ją jego następca” – powiedział dr Sośnierz.

W jego ocenie należało się spodziewać wzrostu liczby zakażonych SARS-CoV-2, skoro nie wdrożono systemu sprawnego wyłapywania zakażonych i ich skutecznego izolowania – jak proponował dr Andrzej Sośnierz. Co jest w jego ocenie kluczowe w efektywnej walce z pandemią? Identyfikowanie zakażonych i ich izolacja, wsparcie służb sanitarno-epidemiologicznych, rozbudowanie sieci laboratoriów i testowanie na szerszą skalę. Jak podkreślił same apele do społeczeństwa o noszenie maseczek i zachowywanie dystansu nie wystarczą, a na tym polegała dotychczasowa strategia walki z COVID-19. Za sukces ustępującego ministra uznał duży postęp jaki dokonał się w informatyzacji ochrony zdrowia. Krytycznie dr Andrzej Sośnierz ocenił niedawną pionizację NFZ, co jak wskazał jeszcze silniej uzależnia finansowanie systemu od decyzji ministra zdrowia i politycznych nacisków. Dodał, że zmiana ta nie została w ogóle przedyskutowana, choć ostatnie posunięcie prof. Szumowskiego i prezesa Niedzielskiego jest kontynuacją polityki poprzednich ekip rządzących w tym zakresie.

„To całkowite zaoranie reformy z trudem wypracowanej przez ‘Solidarność’ 30 lat temu, kiedy to wprowadzony został system kas chorych, żeby rozdzielić płatnika od decyzji politycznych. Żeby pieniądze szły za pacjentem, a nie za wolą decydenta politycznego. I właśnie ostatnio poprzez tzw. pionizację NFZ-u ostatecznie zaorano tę reformę” – powiedział dr Andrzej Sośnierz w rozmowie z RMF FM.

Dr Andrzej Sośnierz zapewnił również, że nikt nie rozmawiał z nim nieoficjalnie o objęciu przez niego stanowiska ministra zdrowia.

