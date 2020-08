Dodatek dla pracowników sanepidu za kontrolę w czasie epidemii COVID-19. Jest projekt nowelizacji rozporządzenia MZ

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą mogli otrzymać dodatek specjalny za wykonywanie czynności kontrolnych związanych z epidemią - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

21 sierpnia 2020 r. do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

Zobacz więcej Dodatek dla pracowników sanepidu będzie przysługiwał również za czas przed wejściem w życie rozporządzenia. iStock

Dodatek dla pracowników sanepidu za kontrolę w czasie epidemii COVID-19 w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego

Omawiany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia stanowi, że dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych - realizowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - może być przyznany w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

"Wysokość przyznawanych dodatków zależeć będzie od decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, przy uwzględnieniu możliwości finansowych kierowanej przez niego jednostki" - zaznaczyli ustawodawcy.

"Konieczność wprowadzenia projektowanej zmiany wynika z faktu zwiększonych zadań podejmowanych przez tych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu ograniczenia ryzyka związanego z szerzeniem się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2" - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia.

Jednocześnie zaznaczono, że dodatek będzie przysługiwał również za czas przed wejściem w życie rozporządzenia, w którym pracownicy Inspekcji wykonywali swoje obowiązki w czasie pandemii. Jeśli już otrzymali dodatek, to - zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia - może on zostać podniesiony do wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Źródłem jego finansowania ma być budżet państwa oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

