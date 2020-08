Do rozpoznania histiocytozy niezbędne są badania molekularne

Histiocytozy to rzadkie schorzenia. Ze względu na klonalny charakter rozrostów zaliczane są do chorób nowotworowych, mimo że przebieg kliniczny niekiedy sugeruje inny mechanizm patogenetyczny. W 2010 r. prof. Gayane Badalian-Very opisał obecność mutacji w obrębie genu BRAF u pacjentów z objawami histiocytozy z komórek Langerhansa (ang. Langerhans cell histiocytosis, LCH).

Przykład skórnej manifestacji histiocytozy z komórek Langerhansa. U ok. jednej trzeciej pacjentów z LCH choroba objawia się także zmianami skórnymi, które pojawiają się przeważnie do 2. roku życia, a najczęściej w pierwszym roku życia. Fot. IMiD

„To najczęściej występująca histiocytoza u dzieci i młodzieży. W Polsce co roku rozpoznaje się ok. 20-25 nowych przypadków. Najczęściej chorują dzieci poniżej 6. roku życia. U podłoża schorzenia leży klonalna proliferacja histiocytów (tzw. komórek Langerhansa), przypominających komórki dendrytyczne. Obserwowane objawy choroby są wynikiem akumulacji nieprawidłowych komórek w tkankach i narządach oraz toczącego się procesu zapalnego” — wyjaśnia dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. nadzw., kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Histiocytoza z komórek Langerhansa - choroba, która niszczy kości

U ok. 80 proc. chorych objawy histiocytozy z komórek Langerhansa są wynikiem zajęcia układu kostnego.

„Manifestacją choroby jest najczęściej zmiana lita, zwykle z wyczuwalnym, a nawet widocznym guzem. Zmiany w kościach mogą być pojedyncze lub mnogie i nie zawsze są bolesne, przez co czasami są wykrywane przypadkowo. U połowy chorych dzieci zmiany są zlokalizowane w obrębie czaszki. Wśród naszych pacjentów był np. 3-letni chłopiec, u którego histiocytoza z komórek Langerhansa doprowadziła do ubytku 17 cm kości pokrywy czaszki. Drugą co do częstości lokalizacją zmian w układzie kostnym jest kręgosłup (u ok. 7 proc. chorych), co grozi złamaniami kompresyjnymi kręgów” — wymienia prof. Raciborska.

U ok. jednej trzeciej pacjentów z LCH choroba objawia się także zmianami skórnymi, które pojawiają się przeważnie do 2. roku życia, a najczęściej w pierwszym roku życia dziecka.

„Zmiany są najczęściej zlokalizowane na owłosionej skórze głowy, za uszami, w fałdach ciała (pachwiny, pachy, kark, szyja), wokół odbytu i na tułowiu, rzadziej na kończynach. Ponieważ bardzo często ustępują lub maleją po zastosowaniu miejscowych steroidów, są nagminnie mylone z atopowym zapaleniem skóry lub łojotokowym zapaleniem skóry, co istotnie opóźnia prawidłowe rozpoznanie” — podkreśla pediatra. I dodaje, że jeżeli zalecona terapia, a potem kolejna nie przynoszą efektów, zawsze należy w takiej sytuacji zweryfikować rozpoznanie.

U ok. 20 proc. dzieci z LCH stwierdzane jest także powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia), zajęcie śluzówek i nacieki w przewodzie pokarmowym (u 13 proc.).

Objawy wskazujące na występowanie histiocytozy z komórek Langerhansa

Zajęcie kości — ma miejsce u ok. 80 proc. chorych. To najczęściej zmiana lita, z często wyczuwalnym bądź nawet widocznym guzem wokół i nad zmienioną kością oraz dolegliwościami bólowymi. Zmiany w kościach mogą być pojedyncze lub mnogie, nie zawsze są bolesne. U 60 proc. dzieci z zajęciem kości czaszki stwierdza się zmiany w obrębie ucha. Zmiany kostne w obrębie żuchwy bądź szczęki z naciekiem dziąseł mogą prowadzić do utraty zębów bądź ich przedwczesnego wyrzynania, a także do utraty zawiązków zębowych.

Zajęcie ucha — na LCH wskazywać mogą: nawracające zapalenia ucha środkowego, przewlekły wyciek z ucha, zaburzenia słuchu, zaburzenia fonetyczne, ból, zawroty głowy. Trwałe uszkodzenie słuchu stwierdza się u 7,4 proc. dzieci ze zmianami w obrębie ucha środkowego.

Zajęcie skóry — zazwyczaj pojawiają się zmiany plamisto-grudkowe bądź/i rumieniowe, miejscami żółtobrunatne, miejscami złuszczające się, niekiedy drobne grudki o zabarwieniu różowym lub w kolorze skóry, krostki i/lub pęcherzyki. Zmiany skórne pojawiają się przeważnie do 2. roku życia, a najczęściej w pierwszym roku życia dziecka. Częsta lokalizacja zmian to owłosiona skóra głowy, okolica zauszna, fałdy ciała (pachwiny, pachy, kark, szyja), wokół odbytu i na tułowiu, rzadziej kończyny. Zmiany skórne, zwłaszcza u małych dzieci, mogą być pierwszą manifestacją choroby. Możliwa jest dobra reakcja na miejscowe leczenie steroidami, zazwyczaj jednak przejściowa.

Zajęcie układu krwiotwórczego — LCH należy podejrzewać, gdy parametry morfotyczne krwi ulegają obniżeniu do wartości: hemoglobina (Hb) poniżej 10 g/dl przy wykluczeniu innych przyczyn, w tym niedoboru żelaza, białe ciałka krwi (WBC) poniżej 4,0x109 czy płytki krwi (PLT) poniżej 100x109, również po wykluczeniu innych przyczyn.

Zajęcie układu oddechowego — objawy mogące sugerować LCH to: kaszel, zaburzenia oddychania, spontaniczna odma opłucnowa, sinica, ale możliwy jest też przebieg bezobjawowy. Konsekwencją zajęcia układu oddechowego może być trwałe uszkodzenie i niewydolność oddechowa (wynik włóknienia i rozedmy). Zajęcie układu oddechowego u dzieci zwykle dotyczy noworodków, w wieku dorosłym palaczy (mechanizm powstawania zmian jest inny).

Zajęcie układu pokarmowego — często występują niespecyficzne objawy gastryczne (wzdęcia, bóle brzucha, nieprawidłowe stolce). Zaburzenia trawienia i wchłaniania w przebiegu LCH mogą być przyczyną braku przyrostu masy ciała.

Zajęcie wątroby — zazwyczaj objawia się powiększeniem tego narządu; dodatkowo można stwierdzić objawy dysfunkcji, tj. hiperbilirubinemię, hipoalbuminemię, koagulopatie czy wodobrzusze. Zajęciu wątroby może towarzyszyć zajęcie śledziony. Jednym z cięższych powikłań w przebiegu LCH jest stwardniające zapalenie dróg żółciowych, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia wątroby.

Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego — najczęstszym objawem jest moczówka prosta, powstająca w wyniku nacieku tylnej części przysadki; pojawia się nawet u 25 proc. pacjentów z LCH i może nawet na wiele miesięcy, lat wyprzedzać wystąpienie innych objawów klinicznych. Czasami stwierdza się ją po zakończonej terapii, co może świadczyć o reaktywacji/progresji choroby. LCH jest najczęstszym rozpoznaniem stawianym w przebiegu moczówki o niejasnej etiologii, a niemal wszyscy pacjenci z moczówką w przebiegu LCH mają zajęte również inne narządy. Czasami obserwuje się opóźnienie dojrzewania płciowego i/lub zaburzenia wzrastania (przy zajęciu przedniej części przysadki). Naciek w obrębie czaszki wiąże się z większym ryzykiem rozwoju zespołów neurodegeneracyjnych oraz zespołów zapalnych o niejasnej patogenezie, mogących prowadzić do trwałych uszkodzeń OUN; jednym z pierwszych objawów wspomnianych zmian są zaburzenia pamięci wpływające na wyniki w nauce czy efektywność pracy.

(Źródło: www.imid.med.pl)

Badania molekularne niezbędne w diagnostyce LCH

Aby móc prawidłowo prowadzić i leczyć pacjenta z histiocytozą z komórek Langerhansa, konieczne jest ustalenie rozpoznania na podstawie objawów występujących w tej chorobie, następnie potwierdzenie diagnozy w badaniu histopatologicznym. Niezbędne jest także wykonanie badań molekularnych, pozwalających na stwierdzenie, czy u pacjenta występują zmiany w tym zakresie, w tym mutacja w genie BRAF, charakterystyczna dla LCH.

Im wcześniej LCH wystąpi, tym poważniejsze rokowanie

Wiadomo także, że im wcześniej histiocytoza z komórek Langerhansa wystąpi, tym większe ryzyko jej cięższego przebiegu.

„Najgroźniejsze są zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które z upływem czasu mogą doprowadzić do zespołu neurodegeneracyjnego i postępującej niepełnosprawności pacjenta. Choć histiocytozy generalnie mają dobre rokowanie, to u części chorych LCH może mieć gwałtowny przebieg i prowadzić w ciągu kilku miesięcy do śmierci. Niekorzystne dla rokowania jest również zajęcie tzw. organów ryzyka (układ krwiotwórczy, wątroba, śledziona). Schorzenie może też trwale uszkadzać tkanki i narządy, co prowadzi do ich nieprawidłowej funkcji, utrzymującej się także po zakończeniu leczenia. Skutkiem mogą być niedobory hormonalne, np. wazopresyny, który grozi rozwojem moczówki. Niewłączenie leczenia na odpowiednio wczesnym etapie choroby zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zaburzeń, powstających w ramach naturalnego przebiegu LCH” — zaznacza prof. Anna Raciborska.

„Pacjenci z LCH ograniczoną do kości, skóry lub węzłów chłonnych mają często doskonałe rokowanie. Jeżeli postępowanie jest prawidłowo dobrane, to wszystkie chore dzieci mogą wyzdrowieć. Obecnie uważa się, że tacy chorzy wymagają minimalnego leczenia, a czasem wystarczy jedynie obserwacja i monitorowanie przebiegu choroby. U pacjentów z pojedynczym ogniskiem kostnym często jedynym leczeniem jest biopsja zmiany, niekiedy wyłyżeczkowanie ogniska i miejscowe podanie sterydu lub zastosowanie radioterapii. Wieloogniskowe zmiany mogą natomiast wymagać intensywniejszego leczenia. Z kolei w przypadku wieloukładowej LCH przebieg choroby jest nieprzewidywalny: od samoistnego cofnięcia się schorzenia do błyskawicznej progresji, prowadzącej do śmierci u 30-40 proc. pacjentów” — przedstawia rokowanie prof. Raciborska.

Leczenie celowane pacjentów z histiocytozą w ramach badania klinicznego IMiD

Co ważne, w przypadku stwierdzenia określonych mutacji, np. w genie BRAF, można zastosować terapię celowaną.

„W czerwcu Klinika Onkologii IMiD została wybrana w postępowaniu konkursowym Agencji Badań Medycznych na realizatora pierwszego w Polsce autorskiego, niekomercyjnego badania klinicznego dotyczącego leczenia chorób z kręgu histiocytoz. To wielka szansa dla naszych chorych, ponieważ zapewnia im dostęp do innowacyjnego, celowanego leczenia” — mówi prof. Raciborska.

Leczenie celowane u większości pacjentów z LCH przynosi doskonałe efekty. Ponieważ mutacja w genie BRAF leży także u podłoża czerniaka i jednego z typów niedrobnokmórkowego raka płuca, możliwe jest, że terapia celowana chroni pacjentów pośrednio także przed tymi schorzeniami, które bez leczenia mogłyby wystąpić w przyszłości.