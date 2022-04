Dłuższy odstęp między dawkami szczepionki mRNA to lepsza odpowiedź immunologiczna [BADANIA]

Podczas Europejskiego Kongresu Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ECCMID) w Lizbonie przedstawiono wyniki badania dot. odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Jak wykazano, odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami ma związek z poziomem wytworzonych przeciwciał.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy wyższy poziom przeciwciał zapewnia lepszą ochronę. iStock

Badanie przeprowadzili naukowcy z Wielkiej Brytanii na próbkach pochodzących od pracowników medycznych z terenu tego kraju. Anliza dotyczyła szczepionki firmy Pfizer/BioNTech. Zespół dr. Ashley Otter z brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) zmierzył poziomy przeciwciał w próbkach krwi pobranych od prawie 6000 pracowników ochrony zdrowia z całej Wielkiej Brytanii.

Czas przyjęcia dawki oraz przechorowanie COVID-19 ma wielkie znaczenie

3989 spośród badanych osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki co najmniej 21 dni przed dawką drugą, a kolejnych 1882 co najmniej 14 dni wcześniej. Innym kryterium włączenia uczestników do badań był fakt przechorowania COVID-19.

Wstępne wyniki pokazały, że po pierwszej dawce szczepionki osoby, które wcześniej przebyły infekcję, miały nawet dziesięciokrotnie wyższy poziom przeciwciał niż ludzie, którzy nigdy COVID-19 nie przechorowali. Z kolei po drugiej dawce u tzw. ozdrowieńców poziom przeciwciał ponad dwukrotnie przewyższał ten, który charakteryzował pozostałych uczestników badania.

Następnie autorzy sprawdzili, czy odstęp między dawkami miał wpływ na siłę odpowiedzi odpornościowej organizmu. Okazało się, że dłuższa przerwa pomiędzy wstrzyknięciami preparatu mRNA wiązała się z bardzo znacznym, bo nawet dziewięciokrotnym wzrostem stężenia przeciwciał w organizmie uczestników, którzy wcześniej nie chorowali na COVID-19. Efekt ten był najwyraźniejszy w najmłodszej grupie wiekowej.

Co ciekawe, odstęp pomiędzy dawkami nie wpłynął zauważalnie na poziom przeciwciał u osób, które wcześniej przechodziły infekcję SARS-CoV-2. Za to już czas pomiędzy infekcją a szczepieniem miał duże znaczenie - im więcej go upłynęło, tym silniejszą odpowiedź związaną z przeciwciałami wykryli naukowcy.

W ile miesięcy po zakażeniu należy się zaszczepić?

Według ustaleń autorów badania, osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki osiem miesięcy po zakażeniu, miały siedmiokrotnie wyższy poziom przeciwciał niż ci, którzy zaszczepili się trzy miesiące po zakażeniu. Jednak już dalsze wydłużanie przerwy wiązało się z ponownym spadkiem odpowiedzi immunologicznej organizmu.

– Sugeruje to, że właśnie osiem miesięcy od pierwotnego zakażenia to najoptymalniejszy czas na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki przez osoby z wcześniejszą infekcją. (...) Dalsza analiza pokazała jednak, że niezależnie od czasu, jaki upłynął między infekcją a szczepieniem, u wszystkich badanych po przyjęciu drugiej dawki występuje bardzo wysoka odpowiedź związana z przeciwciałami - uważają badacze.

Jak dodaje dr Otter, badanie pokazuje, że wydłużenie czasu między pierwszą a drugą dawką szczepionki skutkuje silniejszą odpowiedzią.

– Wykazaliśmy również, że u osób z wcześniejszą infekcją to czas między ekspozycją na wirusa a pierwsza dawką jest elementem odgrywającym kluczową roli, jeśli chodzi o odpowiedź organizmu na szczepienie. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby ustalić, czy faktycznie wyższe poziomy przeciwciał zapewniają lepszą ochronę przed COVID-19, oraz jaki odstęp należałoby zachować pomiędzy podstawowym schematem szczepienia a dawką przypominającą - podsumowuje badacz.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Doustna szczepionka przeciw COVID-19 po badaniach pilotażowych. Jest odpowiedź immunologiczna

COVID-19 zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy. Po przechorowaniu warto sprawdzić glukozę we krwi