Dla chorych na IPF najważniejsza jest ciągłość terapii

Jak decyzja Ministerstwa Zdrowia zmieniła sytuację chorych na IPF?

Dr hab. Katarzyna Górska: W komunikacie Ministerstwa Zdrowia zalecono ograniczenie kontaktów pacjentów z pracownikami służby zdrowia. Chorzy, u których jest to możliwe, powinni zatem mieć prowadzone leczenie w domach, a wizyty kontrolne powinny odbywać się za pośrednictwem narzędzi telemedycznych. Na pewien czas zostały także zawieszone procedury medyczne związane z generowaniem aerozolu, który jest źródłem potencjalnego zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W związku z tymi zaleceniami nie wykonywano badań spirometrycznych, które są bardzo ważnym narzędziem, pozwalającym ocenić aktualny stan pacjenta, także chorego na IPF, oraz innych procedur diagnostycznych wiążących się z tym zjawiskiem.



Czy ograniczenie pacjentów do terapii wpłynęło na realizację programów lekowych?

Chorzy na IPF otrzymujący leki antyfibrotyczne w ramach programu lekowego podlegają badaniom kontrolnym, których wyniki determinują dalszy dostęp do refundowanej terapii. Na początku leczenia, gdy występuje najwięcej działań niepożądanych, badania laboratoryjne wykonuje się raz w miesiącu, później parametry te kontroluje się rzadziej. Raz na pół roku u wszystkich chorych są wykonywane badania czynnościowe: spirometria oraz ocena zdolności dyfuzyjnej dla tlenku węgla, a także badanie EKG, raz w roku przeprowadzane jest badanie tomografii komputerowej. Zgodnie z decyzjami Ministerstwa Zdrowia, wydanymi na czas pandemii COVID-19, mamy możliwość przesuwać badania kontrolne w czasie i realizować je w momencie, gdy jest to bezpieczne dla pacjenta. Brak aktualnych wyników badań nie powoduje wyłączenia pacjenta z programu lekowego.

W wielu ośrodkach czasowo wstrzymano wykonywanie badań. W naszej klinice staraliśmy się zachować ciągłość terapii pacjentów i po pewnym przearanżowaniu zasad funkcjonowania pracowni, utrzymaliśmy realizację niezbędnych badań kontrolnych. Jeśli w kolejnych badaniach jeden z parametrów — natężona pojemność życiowa — istotnie pogarsza się (spadek 10 proc.) względem poprzedniego pomiaru, to zachodzi konieczność wyłączenia chorego z programu lekowego.

Natężona pojemność życiowa to parametr, który z wiekiem ulega pogorszeniu, a u chorych na IPF następuje to znacznie dynamiczniej niż u osób zdrowych. Niemożliwość wykonania badania po 6 miesiącach od ostatniego budzi obawę, że wynik kolejnego pomiaru, dokonanego po dłuższym czasie niż pół roku, da gorszy rezultat, co będzie uznane za progresję choroby. W warunkach polskich wyłączenie chorego z programu lekowego zamyka mu szansę na inne leczenie.

Czy natężona pojemność życiowa to parametr, który może wskazywać, że stosowane leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów?

Czas pandemii i odroczenie badań kontrolnych, szczególnie czynnościowych spowodowało, że nasza wiedza o stanie pacjenta jest niewielka. Brak bezpośredniego kontaktu oraz możliwości oceny jego aktualnego stanu odbiera nam szansę szybkiej reakcji w momencie, gdy dzieje się coś niepokojącego. Na przykład jest możliwe, że pogorszenie natężonej pojemności życiowej było spowodowane przebiegiem innej choroby. Niewykrycie jej na czas, przeoczenie jej objawów sprawi, że w momencie, gdy przywrócony już zostanie dostęp do badań, stan pacjenta i obecność innych, toczących się chorób nie będą pozwalały na kontynuowanie terapii lekami antyfibrotycznymi.



Czy w związku z obecnymi trudnościami oczekujecie państwo złagodzenia zasad wyłączenia pacjentów z programów lekowych?

Może właśnie pandemia COVID-19 pozwoli nam zwrócić uwagę płatnika na potrzebę zniesienia wspomnianego kryterium. Ocena natężonej pojemności życiowej i jej dynamika mogą się znacząco różnić u poszczególnych pacjentów. Niewłączenie do programu lekowego chorego z szybko postępującym IPF sprawia, że pacjent bardzo szybko ginie. Zastosowanie u niego leków antyfibrotycznych, pomimo wysokich spadków natężonej pojemności życiowej, mogłoby przedłużyć mu życie i poprawić jego komfort. W niektórych krajach, gdzie chorzy na IPF są leczeni lekami antyfibrotycznymi w ramach programów, zrezygnowano z oceny natężonej pojemności życiowej jako kryterium decydującego o kontynuacji terapii. W ocenie uwzględniane są przede wszystkim tolerancja terapii i stan zdrowia pacjenta.



Jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na codzienne życie chorych na IPF?

Dr Sebastian Majewski: Chorzy na IPF to najczęściej osoby starsze, wielu z nich cierpi także na inne choroby powszechne w wieku senioralnym. Idiopatyczne włóknienie płuc to choroba, która zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu COVID-19, zatem społeczna izolacja w przypadku naszych pacjentów jest wysoce uzasadniona. Największym problemem, z którym musimy się zmagać w czasie pandemii, jest zapewnienie ciągłości terapii tym chorym. Idiopatyczne włóknienie płuc jest często porównywane pod względem rokowania do chorób nowotworowych. Nawet pomimo stosowania terapii, stan pacjenta może się pogarszać i chory ginie. Jednak przerwanie terapii u większości chorych leczonych w programie lekowym mogłoby spowodować gwałtowne załamanie stanu zdrowia i w efekcie doprowadzić do pogorszenia jakości życia i jego skrócenia.

Pomimo trwającej pandemii, ośrodki leczące pacjentów cierpiących na IPF musiały stworzyć specjalne warunki, aby nadal bezpiecznie leczyć swoich pacjentów. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, konsultujemy pacjentów za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Jeśli stan chorego jest stabilny, wprowadziliśmy możliwość wydawania leków antyfibrotycznych upoważnionym przez chorych krewnym lub dostarczania ich pacjentom do domów za pośrednictwem kuriera. Dla większości chorych nowa sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, była powodem ogromnego stresu i lęku. Wywołane to było także płynącymi z krajów Europy Zachodniej informacjami, w których podkreślano, że grupą najbardziej zagrożoną ciężkim przebiegiem COVID-19 są osoby po 60. r.ż. W marcu i kwietniu my, lekarze zajmujący się chorymi na IPF, często prowadziliśmy z nimi rozmowy, edukując ich, udzielając pomocy w radzeniu sobie z obawami i wspierając w tej trudnej sytuacji.



Jak w czasie pandemii wygląda sytuacja pacjentów będących w trakcie diagnostyki w kierunku IPF? Czy tacy chorzy, po potwierdzonym rozpoznaniu, są włączani do programów lekowych?

Wszystkie komunikaty publikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczyły pacjentów, którzy są uczestnikami programów lekowych. Jedynie zalecenia międzynarodowych gremiów naukowych dotykały problemu pacjentów w trakcie diagnostyki i z nowym rozpoznaniem choroby. Zalecano w nich, aby u chorych, w przypadku których diagnostyka jest zawieszona lub trudna do przeprowadzenia, opierać się na historycznych wynikach badań czynnościowych i obrazowych płuc.

Pokłosiem braku wyraźnych wytycznych MZ i NFZ oraz zalecenia izolacji społecznej było w wielu ośrodkach zablokowanie kwalifikacji nowych chorych do programu lekowego. Również w Klinice Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w której pracuję, podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu procedur kwalifikacji do programów lekowych. Dane historyczne, sprzed wprowadzenia leków antyfibrotycznych pokazują, że chory na IPF, u którego nie stosuje się terapii lekowej, może osiągnąć maksymalną medianę przeżycia od 3 do 5 lat. Nasze doświadczenia dowodzą, że stosowanie terapii antyfibrotycznej może to życie znacząco przedłużyć.

Pandemia COVID-19 trwa nadal, niestety, wciąż nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy może się skończyć. W związku z tym także szpitale musiały „odmrozić” swoje procedury i nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, tak aby nadal nieść pomoc chorym. W wielu placówkach, także w Łodzi, kwalifikacja do programów lekowych została wznowiona. Staramy się każdego dnia coraz lepiej funkcjonować w reżimie sanitarnym i kontynuować swoją dotychczasową pracę.

O kim mowa

Dr hab. n. med. Katarzyna Górska jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Dr n. med. Sebastian Majewski jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i pulmonologii z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.