Diabetycy: pieniądze z podatku cukrowego rozpłynęły się w systemie [SPRAWOZDANIE NFZ]

Postulujemy, aby przynajmniej część środków (z opłaty cukrowej - red.) została przeznaczona bezpośrednio na poprawę sytuacji pacjentów z cukrzycą - postuluje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Z tytułu opłaty cukrowej do budżetu NFZ w 2021 roku wpłynęło ponad 1,42 mld zł. Fot. Pixabay

Jak przypomina Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, wprowadzenie ustawy o podatku cukrowym miało doprowadzić do poprawy zdrowia publicznego oraz unowocześnienia systemu opieki m.in. nad pacjentami z cukrzycą. - Sprawozdanie z wykorzystania środków z opłaty wprowadzonej w 2021 r. opublikowane w ostatnich dniach dowodzi, że niespełna półtora miliarda złotych dodatkowych środków, którymi dysponował Narodowy Fundusz Zdrowia, nie posłużyły realizacji drugiego z tych celów – zauważa Anna Śliwińska, prezes stowarzyszenia.

20 kwietnia 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował portal pulsmedycyny.pl, że zgodnie z ustawowym terminem (do 15 kwietnia) przekazał Ministerstwu Zdrowia sprawozdanie z wykorzystania środków z opłaty cukrowej. Wiemy, ile pieniędzy trafiło do NFZ i na co zostały wydane. “Z tytułu opłaty cukrowej do budżetu NFZ w 2021 roku wpłynęło ponad 1,42 mld zł” - napisał NFZ.

Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów weszła w życie z początkiem 2021 r. Zgodnie z wprowadzoną regulacją wprowadzono nowy podatek, który objął m.in. napoje z dodatkiem cukrów oraz innych substancji słodzących, kofeiny i tauryny. Zdecydowana większość tej kwoty (96,5 proc.) trafia do NFZ. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy NFZ powinien skierować te środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz poprawę stanu zdrowia pacjentów z chorobami związanymi z niekorzystnymi wyborami i zachowaniami zdrowotnymi.

Według opublikowanego sprawozdania przekazanego Ministrowi Adamowi Niedzielskiemu 13 kwietnia br, dodatkowe wpływy związane z podatkiem cukrowym wyniosły 1,42 mld zł, podczas gdy środki wydatkowane w ubiegłym roku wyniosły niewiele ponad 1 mld zł.

Jak dowiadujemy się ze sprawozdania, które udostępniło stowarzyszenie, w 2021 r. kwotę 1 059 067 361,01 zł przeznaczono na refundację produktów leczniczych stosowanych w leczeniu cukrzycy oraz kwotę 494 450 830,42 zł na paski do mierzenia glukozy we krwi. Na realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach chorób metabolicznych, diabetologii dla dorosłych i dla dzieci w 2021 r. wydano:

Diabetycy: pacjenci z cukrzycą nie są beneficjentami środków z opłaty cukrowej

Jak zauważa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, chociaż dokument określa wydatki na niektóre świadczenia związane z opieką w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym nad pacjentami z cukrzycą oraz chorobami metabolicznymi, nie wiadomo, jaka część tych środków pochodziła z podatku cukrowego. "Dokument nie zawiera również informacji, czy wprowadzenie nowej opłaty doprowadziło do wzrostu wydatków na diagnostykę oraz leczenie tych chorób" - pisze stowarzyszenie. Przychody z opłaty i finansowane z nich koszty realizacji zadań ewidencjonowane są na zasadach ogólnych, mających zastosowane do przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z tych składek.

- Sprawozdanie jest zauważalnie skromne. Ponadto liczyliśmy na to, że wprowadzenie podatku cukrowego doprowadzi nie tylko do uchwalenia przepisów, które mają szansę zmienić nawyki żywieniowe wielu osób, lecz także pozwoli na poprawę systemu opieki nad pacjentami z cukrzycą - komentuje Anna Śliwińska.

Jej zdaniem pieniądze z podatku cukrowego rozpłynęły się w systemie, a pacjenci z cukrzycą nie są beneficjentami tej zmiany. - Z tego powodu postulujemy zmianę przepisów oraz zobligowanie Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania części środków na poprawę dostępności opieki dla chorych zmagających się z cukrzycą - zaznacza.

