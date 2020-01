Dekalog suplementacji: GIS radzi, jak prawidłowo stosować suplementy diety

Jedzenie to nie leczenie – pamiętaj, że suplementy diety to kategoria żywności. Nie myl ich z lekami, których przeznaczenie jest zupełnie inne - tak brzmi pierwsze "przykazanie" dekalogu suplementacji, który opracował Główny Inspektorat Sanitarny. Jakie są pozostałe wskazówki GIS dotyczące stosowania suplementów diety?

Dekalog suplementacji to zbiór wskazówek dotyczących tego, jak mądrze stosować suplementy diety. Został on opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny i koresponduje z przekazanym niedawno do konsultacji publicznych projektem ustawy, który zakłada m.in. nałożenie podatku na reklamy suplementów diety w celu ograniczenia ich nadużywania. Zdaniem GIS to niejedyny błąd popełniany przez konsumentów, dlatego przygotował 10 zasad bezpiecznego stosowania suplementów diety:

Jedzenie to nie leczenie – pamiętaj, że suplementy diety to kategoria żywności. Nie myl ich z lekami, których przeznaczenie jest zupełnie inne. Suplementować znaczy uzupełniać – pamiętaj, że podstawą dobrego samopoczucia jest racjonalna dieta. Prowadź zdrowy styl życia. Nie wszystko złoto co się świeci – w kwestii suplementacji nie polegaj na informacjach pochodzących z reklam. Postaw na rzetelne źródła wiedzy. Zachowaj czujność – sięgając po suplement diety bądź uważny i obserwuj, w jaki sposób dany produkt wpływa na Twój organizm. Pochodzenie ma znaczenie – suplementy diety kupuj jedynie ze sprawdzonych źródeł. Zachowaj szczególną ostrożność wobec produktów dostępnych w sprzedaży internetowej. Nie suplementuj na zapas – suplementy diety powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Zanim zastosujesz konkretny produkt wykonaj odpowiednie badania laboratoryjne, aby przekonać się czy Twoja dieta rzeczywiście wymaga suplementacji. Bądź świadomym konsumentem – nie istnieje uniwersalny suplement diety dla wszystkich. Każdorazowo zweryfikuj, czy dany produkt może być przez Ciebie spożywany. Przykładowo niektóre suplementy diety nie mogą być stosowane u dzieci, a innych nie zaleca się kobietom w ciąży. Więcej nie znaczy lepiej – nie przekraczaj zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu. Nadmiar niektórych składników w diecie jest tak samo szkodliwy jak ich niedobór. Uważaj na interakcje – suplementy diety mogą negatywnie wpływać na działanie przyjmowanych leków. W trosce o zdrowie poinformuj swojego lekarza o stosowanej suplementacji i zastosuj się do jego rad. Wybieraj rozsądnie – korzystaj z Rejestru Produktów zamieszczonego na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www. rejestrzp.gis.gov.pl), aby dowiedzieć, się czy dany produkt został zgłoszony jako suplement diety i jaki jest jego aktualny status.

