Debata „Rak prostaty - aktualne wyzwania. Perspektywa onkologiczna, urologiczna, pacjencka"

Rak gruczołu krokowego stanowi jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn na świecie. Redakcja "Pulsu Medycyny" zaprosiła do dyskusji ekspertów z obszaru onkologii, którzy wspólnie zastanowią się jakie rozwiązania terapeutyczne i systemowe są konieczne, by poprawić rokowanie pacjentów i poprawić ich życia.

Leczenie raka gruczołu krokowego oparte jest na hormonoterapii. Jednym z głównych wyzwań terapeutycznych jest fakt, że u dużej grupy pacjentów w okresie kilku lat od włączenia leczenia rozwinie się oporność na tę formę terapii. W przypadku stwierdzenia progresji choroby przy kastracyjnym poziomie testosteronu mówi się o raku gruczołu krokowego opornym na kastrację. Szczególną grupę stanowią chorzy, u których stwierdzono jedynie wznowę biochemiczną (wzrost stężenia PSA) bez cech choroby przerzutowej, a u których czas do podwojenia stężenia PSA był bardzo krótki. Wśród tych chorych istnieje wysokie ryzyko rozwoju przerzutów odległych.

Co ma im do zaoferowania system opieki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie postarają się znaleźć eksperci, którzy przyjęli zaproszenie do debaty "Pulsu Medycyny":

lek. med. Artur Drobniak, Oddział Kliniczny Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

lek. med. Anna Czech, Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej

Anna Kupiecka prezes Fundacji "Onkocafe - Razem Lepiej"

Wideorelacja będzie dostępna na stronie www.pulsmedycyny.pl już 28 kwietnia, natomiast relacja w najbliższym numerze "Pulsu Medycyny".