Darmowe leki dla seniorów. Rząd zajmie się projektem już za kilka dni?

Programem darmowych leków dla seniorów za parę dni zajmie się rząd, a po paru tygodniach program będzie wdrożony - zapowiedział 8 lipca premier Mateusz Morawiecki.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Na zdjęciu premier Mateusz Morawiecki w Sejmie Fot. Kancelaria Premiera

Szef rządu podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Skępe (woj. kujawsko-pomorskie) przypomniał, że "niecałe dwa miesiące temu przedstawiliśmy pierwsze, wielkie i ważne społeczne projekty". Pierwszym miało być 800 plus, a jednym z kolejnych poszerzenie dostępu do darmowych leków dla seniorów 65 plus oraz osób do 18 roku życia.

4 tysiące darmowych leków dla seniorów?

Zgodnie z zapowiedziami premiera rząd ma zająć się poszerzeniem programu “za kilka dni”

– Tutaj również za parę dni zajmie się tym rząd, a po paru tygodniach będzie to wdrożony program - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył także, że "poszerzamy ten pogram na 4 tys. leków".

Minister zdrowia Adam Niedzielski w połowie czerwca był pytany o zapowiedziany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego program darmowych leków dla osób po 65. roku życia i przed 18. Minister poinformował, że projekt ustawy w tej sprawie jest już praktycznie przygotowany.

– Czekamy na decyzję o jego wejściu na posiedzeniu Rady Ministrów i jego akceptację przez rząd. Analizowaliśmy scenariusz przyjęcia tego projektu od roku 1 stycznia 2024, ale w razie czego mamy też wyliczone koszty scenariusza związanego z wprowadzeniem darmowych leków od września tego roku. Jednak data to kwestia decyzji kierownictwa PiS - zaznaczył Niedzielski.

Pytany, czy lista darmowych leków jest obecnie poszerzona, minister podał wówczas, że lista leków w ramach programu 75 plus obejmuje ponad 2 tys. pozycji.

– Chcemy, żeby lista powiększyła się do ponad czterech tysięcy leków, czyli tej górnej granicy wszystkich leków, które dziś są refundowane w jakimkolwiek zakresie - zapowiedział Niedzielski.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Darmowe leki: koszt poszerzonego programu wyniesie 2,4 mld zł rocznie. “Rząd nie widzi problemu”

Prawo w medycynie Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego ZAPISZ MNIE