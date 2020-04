Czy zmniejszenie częstości udaru mózgu może być trwałym trendem

Na łamach czasopisma „Stroke” brytyjscy badacze opublikowali niedawno wyniki analizy częstości występowania udaru mózgu w populacjach ocenionych w ramach projektów Oxfordshire Communnity Stroke Project (OCSP) (lata 1981-1986) oraz Oxford Vascular Study (OXVASC) (2002-2017). W obu projektach oceniano populację osób zamieszkujących hrabstwo Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Autorzy przeprowadzili ponadto metaanalizę podobnych ośmiu badań, którymi objęto populacje o wysokim poziomie dochodów. Jednym z interesujących badań (publikacja w 2018 r.) było to, w którym oceniano zmiany częstości występowania udaru mózgu w populacji zamieszkującej Porto (Portugalia), porównując lata 1998-2000 i 2009-2011.

Mniej pierwszych udarów mózgu

Porównując okresy obserwacji 1981-1986 i 2014-2017, wykazano zmniejszenie częstości występowania udarów mózgu w populacji hrabstwa Oxfordshire o 32 proc. W analizie dziewięciu badań oceniono zmiany w częstości występowania pierwszego udaru mózgu (prawie 18,5 mln/pacjentolat obserwacji). Pomimo nieznacznych różnic pomiędzy poszczególnymi badaniami, stwierdzono trend zmniejszenia częstości występowania pierwszego udaru mózgu o 28 proc. (średnio 16,5 lat różnicy pomiędzy obserwacjami).

W badaniach obejmujących populacje Oxfordshire i Porto (rycina) oceniono zmiany w częstości występowania pierwszych udarów mózgu zakończonych niepełnosprawnością lub zgonem. Na przestrzeni 11,5 lat pomiędzy obserwacjami wykazano 30 proc. zmniejszenie częstości pierwszego udaru mózgu zakończonego niepełnosprawnością lub zgonem.

Co przyczynia się do pozytywnego trendu zmniejszania się częstości występowania pierwszego udaru mózgu, zwłaszcza zakończonego niepełnosprawnością lub zgonem w krajach o wysokim poziomie dochodu? Bez wątpienia zwiększenie udziału metod o sprawdzonym wpływie na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu — zaprzestanie palenia, skuteczne leczenie hipotensyjne i kontrola innych czynników ryzyka (np. hipercholesterolemii).

Skuteczne leczenie hipotensyjne

Na przestrzeni czasu objętego porównaniem opublikowano wyniki kilku badań, potwierdzających skuteczność leków hipotensyjnych w prewencji pierwotnej udaru mózgu. W badaniu ASCOT stosowanie amlodypiny i peryndoprylu było związane ze zmniejszeniem częstości udaru mózgu o 23 proc., natomiast w badaniu HYVET stosowanie indapamidu było związane ze zmniejszeniem częstości udarów mózgu o 34 proc. Te ważne badania wskazują również na preferowanie leczenia skojarzonego w nadciśnieniu tętniczym.

Warto w tym miejscu podkreślić element „jakościowy” kontroli ciśnienia tętniczego. Stwierdzono, że nie tylko samo uzyskanie docelowych wartości ciśnienia tętniczego, ale także wpływ na zmienność ciśnienia tętniczego odgrywa rolę w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. W badaniu ASCOT wykazano, że stosowanie amlodypiny i peryndoprylu było związane z bardziej wyrażonym zmniejszeniem zmienności ciśnienia tętniczego, czyli z lepszą „jakością” kontroli ciśnienia tętniczego niż w przypadku stosowania atenolulu i tiazydu. Bez wątpienia mogło to mieć wpływ na zmniejszenie częstości udarów mózgu, obserwowane w grupie amlodypiny i peryndoprylu.

Znaczenie preparatów złożonych

Komentując sukces Portugalii w zmniejszeniu częstości występowania udarów mózgu, prof. Martins podkreśla z kolei znaczenie stosowania leczenia skojarzonego i wykorzystania preparatów złożonych. Według przedstawionych przez niego w 2019 r., niepublikowanych jeszcze danych, preparaty złożone wykorzystywane są w terapii nadciśnienia tętniczego w Portugalii u 56 proc. chorych. Zdaniem prof. Martinsa, wzrost częstości stosowania preparatów złożonych, opartych na dwóch i trzech lekach hipotensyjnych, mógł mieć bez wątpienia wpływ na obserwowaną na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat poprawę kontroli ciśnienia tętniczego w Portugalii.

Pomimo odnoszonych sukcesów w zmniejszeniu częstości występowania udarów mózgu, należy nadal podejmować szeroko zakrojone działania prewencyjne. Powinno się kłaść nacisk na modyfikację stylu życia i utrzymywanie prawidłowej masy ciała, co opisano w dwóch artykułach obok. Stosowanie leczenia skojarzonego, zwłaszcza z wykorzystaniem preparatów złożonych, opartych na dwóch lub trzech lekach hipotensyjnych, może przyczynić się do dalszej poprawy skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Nie należy też zapominać o wykorzystaniu statyn, które są skuteczne również w prewencji pierwotnej udaru mózgu. Ważnym elementem jest także poprawa dostępności metod leczenia farmakologicznego i zabiegowego ostrego udaru mózgu. Wszystkie te elementy bez wątpienia przyczynią się do dalszego zmniejszenia częstości występowania udarów mózgu, zwłaszcza tych zakończonych niepełnosprawnością lub zgonem.

