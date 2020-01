Czy premiowanie zaszczepionych dzieci podczas rekrutacji do żłobków i przedszkoli to dyskryminacja? - pyta RPO

Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie coraz częstszych sytuacji premiowania przez publiczne przedszkola i żłobki dzieci poddanych szczepieniom ochronnym. Do RPO napływają sygnały, że niezaszczepienie dziecka czasami bywa wynikiem lekarskiego zaniedbania.

W obliczu dużej aktywności ruchów antyszczepionkowych i spadku zaufania do skuteczności oraz bezpieczeństwa szczepień ochronnych, coraz więcej publicznych żłobków i przedszkoli premiuje podczas rekrutacji dzieci zaszczepione. RPO podkreśla, że obowiązujące dziś przepisy dają placówkom edukacyjnym taką możliwość. Adam Bodnar zwraca jednak uwagę, że zdarzają się sytuacje, gdy dziecko nie jest poddawane szczepieniu nie z winy rodziców.

"Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło kilkanaście wniosków, w których obywatele zwracają uwagę, że samorządy wprowadzające sporne kryterium nie uwzględniają sytuacji, w których niepoddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu jest spowodowane zaniedbaniem lekarza. Wnioskodawcy wskazywali, że w praktyce zdarzają się przypadki, w których lekarze nie wykluczają przeciwwskazań do szczepienia i nie wystawiają zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym. W tego typu przypadkach cel wprowadzania wskazanego kryterium rekrutacyjnego, jakim jest mobilizowanie rodziców do poddawania dzieci szczepieniom, nie jest realizowany" - informuje RPO.

Adam Bodnar zgadza się co do tego, że przepisy oraz instytucje publiczny powinny promować ideę szczepień ochronnych.

"W orzecznictwie sądów administracyjnych zaczyna utrwalać się pogląd, zgodnie z którym wprowadzenie oświadczenia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom, jako kryterium dostępu do publicznego przedszkola lub żłobka, nie jest dyskryminujące dla dzieci, których rodzice nie złożyli stosownego oświadczenia" - ocenia RPO.

W jego opinii te kwestie wymagają bardziej precyzyjnego uregulowania na poziomie ustawowym.

