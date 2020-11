OZZL: Czy pandemia otrzeźwi polityków, czy potrzeba strajków i protestów?

Ustawa covidowa z podpisem prezydenta. Jakie zmiany dla medyków?

Dodatki do wynagrodzeń medyków skierowanych do walki z COVID-19, zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za błędy popełnione podczas leczenia i wprowadzenie prawa do odmowy sprzedaży osobom bez maseczek – to niektóre ze zmian zawartych w nowelizacji tzw. ustawy covidowej, podpisanej przez prezydenta.