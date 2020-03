Czy koronawirus i COVID-19 są groźne także dla wątroby?

COVID-19 niesie ze sobą nie tylko ryzyko niewydolności oddechowej, ale również możliwość uszkodzenia wątroby. Według danych zdrowotnych pozyskanych od pacjentów leczonych na chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalu w Pekinie ok. 11 proc. z nich, obok COVID-19, cierpiało na współistniejące schorzenia wątroby.

Publikacja czasopisma „Lancet” powołuje się na dane pochodzące z siedmiu badań na chorych z COVID-19 leczonych w Chinach.

Zobacz więcej iStock

Uszkodzenie wątroby częściej dotyczy przypadków o ciężkim przebiegu COVID-19

Analiza wykazała, że od 2 do 11 proc. z nich zmagało się ze współistniejącymi chorobami wątroby, a szczególnie narażeni na jej nieprawidłowe funkcjonowanie byli chorzy z ciężkim przebiegiem COVID-19. Zebrane przez chińskich lekarzy informacje pokazują również, że aż od 14-53 proc. odnotowano nieprawidłowy poziom enzymów wątrobowych aminotransferazy alaninowej oraz aminotransferazy asparaginianowej, postępujących wraz z rozwojem infekcji.

W badaniu przeprowadzonym przez zespół prof. Chaolina Huang wykazano, że podwyższony poziom enzymu aminotransferazy asparaginianowej dotyczył aż 8 na 13 pacjentów przebywających na oddziale intensywnej terapii, czyli 62 proc. Dla porównania problem ten dotykał tylko 7 na 28 (25 proc.) chorych nie leczonych na OIT. Dodatkowych dowodów na korelację między dysfunkcjami wątroby a ostrym przebiegiem COVID-19 dostarcza również badanie, którego wyniki opublikowano na początku 2020 r. w piśmie The New England Journal of Medicine. Zostało ono przeprowadzone na grupie 1099 pacjentów leczonych w 552 różnych szpitalach w 31 chińskich prowincjach. Jego wyniki jasno pokazały, że pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 mieli podwyższony poziom dwóch wymienionych wyżej enzymów.

Koronawirus SARS-CoV-2 atakuje także wątrobę

Uszkodzenie wątroby u osób z chorobą wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 może być bezpośrednio spowodowane wirusową infekcją komórek wątroby. Wśród 2 do 11 proc. chorych na COVID-19 jednym z objawów była biegunka, a obecność wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono w próbkach kału i krwi (Yeo C., Kaushal S., Yeo D., Enteric involvement of coronaviruses: is faecal–oral transmission of SARS-CoV-2 possible?). Koronawirus łączy się z receptorem występującej w płucach konwertazy angiotensyny (ACE2), dzięki czemu może zakazić komórki płuc i górne drogi odcechowe, wówczas zaczynają występować u chorych pierwsze objawy. Badania potwierdzają obecność koronawirusa również w tkance wątroby (Chau TN., Lee KC., Yao H. i współ. SARS-associated viral hepatitis caused by a novel coronavirus: report of three cases.).

Istnieje oczywiście możliwość, że zaburzenia prawidłowego funkcjonowania wątroby jest spowodowane farmakoterapią COVID-19, co tłumaczyłoby dlaczego w niektórych szpitalach odsetek uszkodzeń wątroby był niższy.

Źródło: Liver injury in COVID-19: management and challenges; Chao Zhang, Lei Shi, Fu-Sheng Wang