Czy jesteśmy w Polsce przygotowani na epidemię raka płuca

Liczba pacjentów zgłaszających się w kwietniu i maju do poradni onkologicznych w Polsce znacząco spadła. Wiele programów skryningowych zostało wstrzymanych, chorzy rezygnowali z rozpoczęcia diagnostyki, nie podejmowali zaplanowanej terapii, nawet odstępowali od jej kontynuowania. O wpływie pandemii COVID-19 na ciągłość postępowania leczniczego w raku płuca rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Krzakowskim z Narodowego Centrum Onkologii.

Jak zmieniła się w ostatnich miesiącach liczba chorych przyjmowanych w centrach diagnostyki i leczenia raka płuca w Polsce?

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski: Bardzo znaczne ograniczenia w wykonywaniu badań przesiewowych i opóźnienia w diagnostyce mogą mieć niekorzystne następstwa w postaci większej liczby chorych na bardziej zaawansowane nowotwory. Fot. Archiwum

Rozpoznanie raka płuca u pacjenta może być wskazaniem do: leczenia chirurgicznego w przypadku potwierdzenia zaawansowania w stadium wczesnym, radykalnej radiochemioterapii, jeśli nowotwór jest miejscowo zaawansowany oraz leczenia systemowego w chorobie uogólnionej. Sądzę, że w okresie epidemii SARS-CoV-2 liczba chorych kierowanych do leczenia w przypadku wszystkich wymienionych sytuacji klinicznych uległa zmniejszeniu. Zjawisko to jest zauważalne w moim ośrodku, w którym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ok. 25 proc. zmalała liczba chorych leczonych chirurgicznie oraz napromienianych z założeniem radykalnym i rozpoczynających chemioterapię lub leczenie ukierunkowane w ramach programów lekowych. Sądzę, że podobna sytuacja dotyczy innych ośrodków.

Przyczyny zmniejszenia liczby chorych były złożone, ale najważniejsze okazało się ograniczenie zakresu działalności oddziałów pneumonologicznych wskutek częstego przekształcania ich w ośrodki stanowiące zaplecze dla szpitali zakaźnych. A przecież to ośrodki chorób płuc są – w największym stopniu – odpowiedzialne za rozpoznawanie raka płuca. Wspomniane przekształcenia spowodowały nieuchronne opóźnienia diagnostyczne związane z trudnościami w wykonywaniu badań obrazowych (przede wszystkim tomografii komputerowej) i endoskopowych, pozwalających na uzyskanie materiału do badań patomorfologicznych i molekularnych w przypadku podejrzanych zmian w układzie oddechowym.

Dodatkowo wśród osób z objawami mogącymi uzasadniać podejrzenie obecności nowotworu obserwowano lęk przed zakażeniem, który powstrzymywał pacjentów przed zgłaszaniem się do przychodni lub szpitali. Myślę jednak, że ten czynnik w mniejszym stopniu odpowiada za ograniczenie zgłaszalności. Zmniejszenie liczby rozpoznań raka płuca i częstości rozpoczynania leczenia występuje w bardzo wielu krajach.

Czy chorzy rezygnują tylko z podjęcia leczenia, czy także z badań diagnostycznych? Czym to argumentują?

Częściej niż poprzednio zgłaszają się na konsultacje do naszego ośrodka osoby mieszkające daleko, którym w ich miejscowościach wyznaczono odległe terminy rozpoczęcia diagnostyki. Przyczyną nie jest rezygnowanie chorych z rozpoczynania leczenia, ale przewidywany zbyt długi czas do ustalenia pełnego rozpoznania. Użyłem określenia „pełne rozpoznanie”, ponieważ obecnie diagnostyka w raku płuca nie obejmuje wyłącznie ustalenia rozpoznania patomorfologicznego. U wielu chorych kompletna diagnostyka powinna polegać również na określeniu charakterystyki molekularnej nowotworu w celu wybrania najlepszej metody leczenia. Jeżeli przez pewien czas liczba możliwych do wykonania badań tomografii komputerowej i bronchoskopii była mniejsza, to zmniejszeniu uległy też możliwości przeprowadzenia dokładnej diagnostyki.

Świadomość znaczenia szybkości i kompletności diagnostyki jest wśród chorych coraz większa – chcą być oni diagnozowani i leczeni w ośrodkach zapewniających kompleksowość postępowania. Nie sądzę, żeby na zmniejszenie liczby leczonych miały wpływ ograniczenia medyczne. Naukowe towarzystwa onkologiczne w Polsce i Europie opracowały wytyczne postępowania w okresie epidemii, które wyraźnie wskazywały na zasadność stosowania większości metod terapii w niezmieniony sposób. We wspomnianych wytycznych najwyższy priorytet mają np. resekcje u chorych na raka płuca w stopniu zaawansowania I i II, radykalna radiochemioterapia w przypadku miejscowego zaawansowania lub immunoterapia i inne metody systemowego leczenia pierwszej linii w stadium uogólnienia choroby.

W jakim stopniu przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki determinuje dalsze postępowanie z chorym?

Warunkiem zastosowania prawidłowego leczenia jest rozpoznanie typu histologicznego raka płuca i wiarygodne określenie zaawansowania choroby. W przypadku diagnostyki patomorfologicznej należy odróżnić raka drobnokomórkowego płuca od raków niedrobnokomórkowych, ponieważ metody leczenia różnią się. W drobnokomórkowym raku płuca największe szanse daje choremu zastosowanie jednoczesnej chemioradioterapii. W rakach niedrobnokomórkowych podstawowymi metodami postępowania są: leczenie chirurgiczne lub skojarzona (najlepiej równoczesna) radioterapia i chemioterapia w stadium miejscowego zaawansowania.

Istotne jest, aby w diagnostyce patomorfologicznej wykorzystywać badania immunohistochemiczne w celu zmniejszenia do minimum (poniżej 10 proc. rozpoznań) częstości ustalania rozpoznania tzw. nieokreślonego raka niedrobnokomórkowego. Mówiąc o niedrobnokomórkowych rakach płuca, posługuję się liczbą mnogą, ponieważ wśród chorych z wymienionym rozpoznaniem wyróżnia się obecnie podgrupy z obecnością odmiennych zaburzeń genetycznych i wówczas stosowane są różne metody leczenia ukierunkowanego.

Pojęcie wiarygodności rozpoznania obejmuje również – w przypadku chorych, u których rozważane jest leczenie o założeniu radykalnym – wykonanie badań pozwalających na wykluczenie przerzutów odległych. Przykładem jest konieczność wykonywania badania pozytonowej tomografii emisyjnej u chorych na niedrobnokomórkowe raki płuca, u których rozważane jest doszczętne leczenie chirurgiczne lub radykalna radiochemioterapia. Chorzy powinni mieć również przeprowadzoną kompleksową diagnostykę wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Kompleksowość diagnostyki mogą zapewnić ośrodki, które posiadają możliwość wykonania wymienionych oraz innych badań. Aby diagnostyka była kompleksowa, u chorych z rozpoznaniem zaawansowanych raków niedrobnokomórkowych płuca bezwzględnie konieczne jest wykonanie również badań molekularnych. Istnieje szereg dowodów z badań prospektywnych lub retrospektywnych, wskazujących na znamiennie lepsze wyniki leczenia chorych na raka płuca w ośrodkach zapewniających kompleksowość postępowania, w porównaniu do sytuacji, w której diagnostyka i leczenie jest prowadzone sekwencyjnie w różnych placówkach. Ta obserwacja dotyczy zresztą nie tylko chorych na raka płuca.

Czy stosowanie nowoczesnych metod leczenia, m.in. immunoterapii, może zwiększać zagrożenie zakażeniem wirusowym, w tym SARS-CoV-2?

Informacje o charakterze naukowych dowodów, pochodzących z praktyki klinicznej, oraz przesłanki teoretyczne nie uzasadniają odstępowania od rozpoczynania immunoterapii u chorych na raka płuca lub – tym bardziej – przerywania już zastosowanego leczenia. Stosowanie immunoterapii nie zwiększa ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Chorzy na raka płuca i inne nowotwory powinni być leczeni za pomocą tzw. inhibitorów punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej - pod warunkiem monitorowania, staranniej prowadzonego niż w okresie przed epidemią. Większa staranność monitorowania i stosowanie metod ochrony osobistej dotyczą zresztą wszystkich sposobów leczenia przeciwnowotworowego. Przestrzeganie zasad ochrony osobistej jest szczególnie istotne w okresie stosowania chemioterapii, która może osłabiać mechanizmy naturalnej odporności na różne zakażenia.

Wiele mówi się o tym, że za kilka miesięcy czeka nas kolejna pandemia - nowotworów w zaawansowanym stadium. Czy takie zjawisko może wystąpić w przypadku raka płuca?

Należy z wielkim uznaniem przyjąć podkreślenie konieczności wznowienia badań przesiewowych i prowadzenia sprawnej diagnostyki. Hasło „zostań w domu” nie powinno odnosić się do chorych i osób z objawami uzasadniającymi podejrzenie nowotworu – do nich trzeba skierować hasło: „nie zostawaj w domu i idź do lekarza”. Bardzo znaczne ograniczenia w wykonywaniu badań przesiewowych i opóźnienia w diagnostyce mogą mieć niekorzystne następstwa w postaci większej liczby chorych na bardziej zaawansowane nowotwory. Nie potrafię ocenić precyzyjnie skali problemu, ale należy spodziewać się większego odsetka rozpoznań nowotworów bardziej zaawansowanych. Im szybciej powrócimy do stanu normalnego w zakresie diagnostyki, tym mniejszy będzie wspomniany problem.

Struktura zaawansowania raka płuca w chwili rozpoznania jest w Polsce niekorzystna. Stadium uogólnienia pierwotnego dotyczy niemal połowy chorych, a rak płuca w stadium miejscowego zaawansowania jest rozpoznawany u ok. 30 proc. chorych. Jedynie ok. 20 proc. chorych ma rozpoznanie tzw. wczesnego raka płuca. Spowolnienie diagnostyki może spowodować przesunięcie struktury zaawansowania raka płuca w kierunku rozpoznań bardziej zaawansowanych, co będzie skutkowało pogorszeniem ogólnego rokowania.

Czy polski system ochrony zdrowia jest na to przygotowany?

Podczas epidemii SARS-CoV-2 wiele doświadczyliśmy. Byłoby dobrze wyciągnąć z tego wnioski i przenieść pewne rozwiązania do praktyki po okresie epidemii. Jednym z najważniejszych przykładów jest właściwe zorganizowanie opieki nad osobami z chorobami zakaźnymi przez zabezpieczenie odpowiedniej liczby ośrodków i specjalistów oraz dostateczne finansowanie.

W zakresie opieki nad chorymi na raka płuca jeszcze wyraźniejsza stała się potrzeba tworzenia ośrodków zapewniających kompleksowość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Konieczne jest istnienie placówek, które pod jednym dachem lub w ramach ścisłej i sprawnej współpracy umożliwią szybsze i bardziej precyzyjne postępowanie. Bezwzględnie konieczne jest większe inwestowanie w celu poprawienia diagnostyki endoskopowej (większa możliwość wykonywania diagnostyki z wykorzystaniem biopsji przezoskrzelowych lub przezprzełykowych pod kontrolą ultrasonografii) oraz obrazowej.

Równie niezbędne jest poprawienie diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej. Rozpoznawanie raka płuca powinno być kompletne pod względem metod oceny morfologicznej i immunohistochemicznej oraz określania zaburzeń genetycznych. Te ostatnie mają coraz większe znaczenie podczas podejmowania decyzji terapeutycznych i wykorzystania metod dostępnych w ramach programu lekowego. Mamy w Polsce znakomitych specjalistów z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz dziedzin onkologicznych, ale kluczem do sukcesu jest zwiększenie liczby rozpoznań raka płuca we wczesnym stopniu zaawansowania i dokładne określenie morfologicznego oraz molekularnego charakteru nowotworu.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownikiem Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultantem krajowym ds. onkologii klinicznej.