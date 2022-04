Czy jest jakiś pomysł na zbyt dużą ilość szczepionek? Minister zdrowia odpowiada

W poniedziałek (25 kwietnia) podczas konferencji w Zabrzu padło pytanie, czy resort zdrowia ma jakiś pomysł na zbyt dużą ilość szczepionek przeciw COVID-19. Pojawiła się sugestia, by czwartą dawkę szczepionki zalecić dla większej niż dotychczas ilości osób.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek (25 kwietnia), że rozmowy z Moderną ws. dostaw szczepionek przeciw COVID-19 “idą w konstruktywnym kierunku”. Fot. iStock

– Absolutnie żadne zalecenia nie będą formułowane na podstawie stanów magazynowych. One powstają przede wszystkim na podstawie zaleceń Europejskiej Agencji Leków, ale też obserwujemy decyzje w tym obszarze w innych krajach - podkreślił w Zabrzu minister zdrowia Adam Niedzielski.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szczepionka przeciw COVID-19: będzie czwarta dawka. Dla kogo?

Minister zdrowia o “rewizjach kontraktów” na szczepionki przeciw COVID-19

– Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, gdy kontrakty zostały podpisane w okolicznościach bardzo kryzysowych, w dobie ogromnych apogeów fal pandemii. Wydaje nam się, że teraz nadchodzi czas, by dokonać pewnej rewizji tych kontraktów, bo zmieniła się rzeczywistość, szczególnie w przypadku Polski, gdzie od dwóch miesięcy mamy sytuację napływu uchodźców z Ukrainy, oczywiście w konsekwencji napaści Rosji na Ukrainę - tłumaczył Adam Niedzielski.

Jak mówił, najpierw były prowadzone negocjacje, rozmowy, których celem było znalezienie kompromisu. - Rozmowy prowadzone z firmą Pfizer niestety nie skończyły się żadnym konstruktywnym rozwiązaniem, dlatego musieliśmy użyć kroków formalnych i złożyć wypowiedzenie (umowy - red.), używając przesłanki siły wyższej - poinformował Niedzielski.

PRZECZYTAJ TAKŻE: MZ: zrywamy umowę z Pfizerem, bo mamy kryzys humanitarny

Szef resortu zdrowia zaznaczył jednocześnie, że dialog, który jest prowadzony z innymi dostawcami szczepionek przeciw COVID-19 “wygląda o wiele lepiej”.

– Mam tu na myśli Modernę. Jest jakaś przestrzeń do porozumienia się, uelastycznienia kontraktów - ocenił Niedzielski.

Szef MZ zaznaczył przy tym, że “trzeba pamiętać, iż stroną całej sprawy jest również Komisja Europejska”. - Od KE oczekujemy bardzo wyraźnie solidaryzmu europejskiego, prawdziwego, a nie takiego, który polega na deklaracjach, na poklepywaniu po plecach - mówił Adam Niedzielski. Sprecyzował, że chodzi o solidaryzm, “który bierze na siebie odpowiedzialność, również finansową”. - Polska, będąc na pierwszej linii, w tej chwili ponosi wszystkie koszty i nie ma żadnego dzielenia, żadnego współfinansowania - mówił Niedzielski, odnosząc się do kwestii napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.

– Z Moderną nasze rozmowy idą w konstruktywnym kierunku. Jeżeli chodzi o konflikt z Pfizerem i KE, to jesteśmy w takim 60-dniowym okienku, kiedy firma ma się ustosunkować do naszych kroków formalnych. Jesteśmy też na etapie finalizowania wyboru kancelarii, która na prawie belgijskim będzie reprezentowała nasze interesy jeszcze w postępowaniu przedsądowym. Cały czas mam nadzieję, że jest przestrzeń do osiągnięcia kompromisu - skonstatował minister zdrowia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Spór o szczepionki przeciw COVID-19. Będzie porozumienie z Moderną?

Grzesiowski zdumiony zrywaniem umów na szczepionki. “To można zrobić w sposób cywilizowany”