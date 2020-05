Czy istnieje związek między chorobą Kawasakiego a COVID-19?

Pewna liczba dzieci w Wielkiej Brytanii bez chorób współistniejących zmarła na rzadki zespół zapalny, który zdaniem naukowców może być powiązany z COVID-19 - powiedział 5 maja tamtejszy minister zdrowia Matt Hancock. Zespół ten swoimi objawami przypomina chorobę Kawasakiego. Podobne przypadki odnotowano także w innych krajach na świecie.

Brytyjskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Dziecięcej (Paediatric Intensive Care Society - PICS) już pod koniec kwietnia 2020 r. alarmowało, że wzrasta liczba dzieci z COVID-19, u których odnotowano "stan zapalny obejmujący wiele układów", a także "nakładające się objawy zespołu szoku toksycznego i nietypowej choroby Kawasakiego".

Zobacz więcej W ostatnim czasie u dzieci z COVID-19 pojawiają się m.in. objawy przypominające chorobę Kawasakiego. iStock

5 maja 2020 r. brytyjski minister zdrowia Matt Hancock potwierdził, że pewna liczba dzieci w Wielkiej Brytanii bez chorób współistniejących zmarła na rzadki zespół zapalny, który zdaniem naukowców może być powiązany z COVID-19.1 Zespół ten swoimi objawami przypomina chorobę Kawasakiego - schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, prowadzące do zapalenia małych i średnich naczyń. Podobne przypadki odnotowano także we Francji, Włoszech, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych.

COVID-19 a choroba Kawasakiego

Lekarze w północnych Włoch, jednego z obszarów najciężej dotkniętych pandemią SARS-CoV-2, w maju zgłosili wyjątkowo dużą liczbę dzieci poniżej 9. roku życia z ciężkimi przypadkami choroby Kawasakiego.1

Z kolei 4 maja Hiszpańskie Stowarzyszenie Pediatryczne (Spain's Association of Pediatrics) poinformowało, że u części dzieci, które uzyskały dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub jego przeciwciał, pojawiły się objawy, które pokrywały się z objawami choroby Kawasakiego lub zespołu szoku toksycznego (TSS).1 Zaznaczono, że objawy te wystąpiły głównie u dzieci w wieku szkolnym.

Natomiast w Paryżu "takie przypadki dotyczą około 20 dzieci" - powiedział AFP (Agence France Presse) Damien Bonnet, szef kardiologii dziecięcej szpitala Necker.2

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio 5 maja 2020 r. powiedział, że 4 z 15 dzieci z objawami "tajemniczej choroby" miało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, a u 6 z nich wykryto przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2.3



Według nowojorskiego Departamentu Zdrowia chorobę zwaną "wieloukładowym zespołem zapalnym potencjalnie związanym z COVID-19", zaobserwowano u dzieci w wieku od 2 do 15 lat.

Także szpital dziecięcy Cohena w Long Island potwierdził, że 25 dzieci jest hospitalizowanych z objawami podobnymi do choroby Kawasakiego. 11 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii, ponieważ wymagały m.in. wsparcia układu oddechowego i krwionośnego.3

"Chociaż związek tego syndromu z COVID-19 nie jest jeszcze ustalony i nie wszystkie z tych przypadków miały pozytywny wynik testu DNA lub serologicznego na COVID-19, prosimy wszystkich, aby skontaktowali się z nami natychmiast, jeśli zobaczą pacjentów z określonymi przez nas symptomami" - zaapelowała komisarz ds. zdrowia w Nowym Jorku Oxiris Barbot.3



Brytyjski minister zdrowie również zauważył, że objawy przypominające chorobę Kawasakiego występowały także u dzieci z ujemnym wynikiem testu na obecność koronawiusa.

"Jest pewna liczba dzieci, które zmarły, a nie miały chorób współistniejących. To nowa choroba, która naszym zdaniem może być spowodowana przez koronawirusa. Nie jesteśmy w 100 procentach pewni, ponieważ niektóre osoby, które na to zachorowały, nie uzyskały pozytywnego wyniku testu [na koronawirusa] - powiedział Hancock rozmowie z radiem LBC.1

COVID-19 a choroba Kawasakiego: stanowisko WHO

Podczas wirtualnej konferencji prasowej, która odbyła się 29 kwietnia 2020 r., przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzili, że dotarły do nich informacje dotyczące związku COVID-19 i choroby Kawasakiego i badają przypadki rzadkich stanów zapalnych u najmłodszych.

"W niektórych krajach europejskich opisano kilka rzadkich przypadków dzieci, które miały zespół zapalny podobny do zespołu Kawasakiego - powiedziała dr Maria Van Kerkhove z Programu Ratunkowego WHO i podkreśliła, że wydaje się, iż jest to rzadkie powikłanie. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że większość dzieci przechodzi infekcję COVID-19 łagodnie - zaznaczyła.

"Poprosiliśmy, aby globalna sieć klinicystów systematycznie rejestrowała informacje o dzieciach [z ww. objawami choroby - przyp. red.], abyśmy mogli lepiej ją zrozumieć i leczyć" - dodała.

Z kolei dr Michael Ryan powiedział, że "Jest to bardzo ważna obserwacja [...] że wirus SARS-CoV-2 powodujący COVID-19 powoduje zapalenie i atakuje tkanki inne niż tkanka płuc. Jesteśmy w sytuacji, w której klinicyści sprawdzają, jakie są inne skutki zakażenie koronawirusem".

