Czujność onkologiczna w ciąży - Fundacja Rak’n’Roll wyszkoli lekarzy

Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki onkologicznej będą prowadzone w formie wykładów on-line oraz ogólnopolskich warsztatów dla lekarzy pt. „Boskie USG, czyli sonomammografia u kobiet ciężarnych i karmiących”, prowadzonych pod kierownictwem naukowym dr. n. med. Pawła Guzika. To wspólny projekt Fundacji Rak’n’Roll oraz Fundacji Philips.

"Rak piersi jest nowotworem, którego diagnostyka u kobiet w ciąży ale także po porodzie i podczas karmienia piersią jest bardzo trudna. Niestety na co dzień spotykamy się z opiniami lekarzy, że badanie USG w ciąży nie ma sensu ze względu na zmiany w budowie piersi, a pojawiające się guzki czy obrzęki są naturalne dla stanu kobiety. Te wciąż pokutujące mity na temat raka piersi w ciąży, a także uśpiona czujność onkologiczna w środowisku lekarskim, jak i u samych pacjentek stanowią główną przyczynę opóźnień w diagnostyce i rozpoczęciu leczenia" – wyjaśnia Joanna Rokoszewska-Łojko, odpowiedzialna za program opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka Boskie Matki, członek zarządu Fundacji Rak’n’Roll.

Dwa fundamenty: profilaktyka i diagnostyka

Z problemem uśpionej czujności onkologicznej podczas ciąży powinni zmierzyć się zarówno lekarze, pacjentki, jak i najbliższe im osoby. W profilaktyce nowotworów piersi ogromną rolę odgrywa świadomość samych kobiet oraz wykonanie badania USG, z czym związanych jest wiele wątpliwości.

„Kobiety nie wykonują badania USG ze strachu przed rakiem. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ w przypadku profilaktyki chorób nowotworowych czas odgrywa kluczową rolę – im wcześniej zmiana zostanie wykryta, tym lepsze są rokowania. W profilaktyce niezwykle istotne jest to, aby wszystkie pacjentki, również te będące w ciąży i karmiące, wykonywały cykliczne badania USG piersi. Jest to odpowiedzialność, która leży nie tylko po stronie kobiet ale także nas, ginekologów” – mówi dr Paweł Guzik, specjalista ginekologii, położnictwa i ultrasonografii, Oddział Ginekologii i Położnictwa- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, wykładowca i konsultant w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu..

O tym, jak ważna jest wczesna diagnostyka świadczą również zalecenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, mówiące o tym, że u kobiet powyżej 35. roku życia badanie USG piersi jest zalecane: u wszystkich ciężarnych w I trymestrze ciąży, u kobiet karmiących raz do roku. Wśród młodszych kobiet zaleca się rozważenie wykonania USG piersi w I lub II trymestrze ciąży, u kobiet karmiących raz w roku. W przypadku zmian w obrębie piersi takich jak guz, zaczerwienienie lub obrzęk – badanie należy wykonać zawsze, niezależnie od wieku kobiety.

Boskie USG, czyli sonommamografia u kobiet w ciąży i karmiących

Fundacja Rak’n’Roll od lat prowadzi działania na rzecz edukacji kobiet w zakresie profilaktyki onkologicznej, a także poprawy wykrywalności nowotworów u kobiet w ciąży. Cykl ogólnopolskich warsztatów dla ginekologów i położników pt. „Boskie USG, czyli sonomammografia u kobiet ciężarnych i karmiących”, prowadzonych pod kierownictwem naukowym dr. n. med. Pawła Guzika, już drugi rok z rzędu. Drugą edycję programu otworzą wykłady on-line, a zaraz po nich w 10 miastach w Polsce odbędą się warsztaty z ekspertami w dziedzinie USG piersi kobiet w ciąży i karmiących.

„225 lekarzy ginekologów i położników, którzy wzięli udział w zeszłorocznej edycji programu każdego roku prowadzi łącznie ponad 10 tysięcy ciąż” – mówi Joanna Rokoszewska-Łojko.

Projekt „Boskie USG, czyli sonomammografia u kobiet ciężarnych i karmiących” realizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i położników oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a działania podejmowane w jego ramach skierowane są zarówno do lekarzy specjalistów, jak również do influencerów parentingowych, dzięki czemu przekaz edukacyjny dotyczący profilaktyki nowotworów piersi oraz walki z uśpioną czujnością onkologiczną w trakcie ciąży i karmienia trafia do olbrzymiej liczby kobiet w całej Polsce.